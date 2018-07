Toyota Aygo, sempre più sportiva e divertente: ha il dinamismo nel dna

COPENAGHEN - Mettendosi al volante della Toyota Aygo nella rinnovata edizione 2018, si dimentica la sensazione di trovarsi in una city car che non arriva a 3,5 metri di lunghezza. Non tanto per lo spazio, pur generoso, riservato a chi occupa i sedili anteriori, quanto per la sensazione di contenuti tecnologici non abituali per il segmento di competenza e per la razionale sobrietà di un abitacolo che non sfoggerà materiali di raffinata qualità premium, ma è senza dubbio accogliente e realizzato con cura. A regalare la positiva impressione di una piccola auto al passo con i tempi e con le aspettative dei clienti – soprattutto quelli più giovani che ne costituitscono il target privilegiato – concorrono senza dubbio le generose dimensioni (7 pollici) del touch-screen integrato al centro della plancia, che già nella versione standard appare decisamente intuitivo grazie alla semplicità della struttura, costituita da sole cinque icone che garantiscono la visualizzazione immediata della diverse funzioni.

A partire dal secondo livello di allestimento è poi disponibile il nuovo sistema Display Audio sviluppato da Pioneer che dispone del riconoscimento vocale e consente di integrare nella vettura, utilizzandone le relative funzioni e replicandone sul display le familiari icone, gli smartphone a standard Apple CarPlay e Android Auto. Fra i numerosi dispositivi finalizzati a migliorare la sicurezza degli occupanti e a facilitare la vita del guidatore ve ne sono alcuni tutt’altro che frequenti, almeno tra le dotazioni di serie, sulle auto di questa categoria. È il caso, per esempio, della telecamera di retromarcia che agevola le manovre proiettando le immagini sul display di bordo, mentre il Toyota Pre Safety Sense integra un ricco pacchetto di soluzioni di sicurezza che spaziano dall’avviso per il superamento della linea di corsia al sistema Pre-collisione, dal riconoscimento della segnaletica stradale alla gestione automatica degli abbaglianti.

Tra gli equipaggiamenti opzionali (solo con un allestimento intermedio è presente di serie) merita un accenno il sistema Smart Entry, anch’esso non certo abituale nel segmento base del mercato. È il dispositivo che consente di aprire e chiudere le portiere senza bisogno della chiave, che può restare tranquillamente in tasca. Un optional da 350 euro ovviamente abbinato all’accensione e spegnimento del motore con la semplice pressione di un pulsante sulla plancia, mentre non è altrettanto ovvio che il relativo pacchetto includa anche l’illuminazione del vano bagagli dalla capacità – 168 litri – tutt’altro che esorbitante.