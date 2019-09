Toyota insieme a ENI e Venezia per la diffusione della mobilità elettrica ad idrogeno

VENEZIA - In occasione della Japan Week organizzata a Venezia dalla Fondazione Italia-Giappone è stato firmato a Mestre un accordo finalizzato a valutare la realizzazione di una stazione di rifornimento a idrogeno. Le parti coinvolte sono il Comune e la Città Metropolitana di Venezia, l’Eni e la Toyota, unite dall’interesse a sperimentare la mobilità elettrica a idrogeno, “carburante” ecologico che rilascia allo scarico esclusivamente vapore acqueo.

In caso di conclusione positiva dello studio di fattibilità, l’accordo prevede che l’Eni individui entro il 31 dicembre 2019 e renda poi operativa una colonnina di rifornimento di idrogeno in una delle stazioni di servizio della società già situate nel territorio comunale veneziano (quello terrestre, non quello lagunare). Toyota, invece, metterà a disposizione una flotta di 10 Mirai, auto a emissioni zero di assoluta avanguardia, quasi del tutto sconosciuta nel nostro Paese proprio a causa della mancanza di stazioni di rifornimento.

Una nota della filiazione italiana della Casa giapponese, da tempo all’avanguardia nelle motorizzazioni a basso impatto ambientale, informa che l’accordo si inserisce nel quadro della collaborazione già avviata da tempo con Eni, Comune e Città metropolitana di Venezia: nelle ambizioni delle parti interessate c’è la realizzazione di un progetto sperimentale finalizzato alla promozione della mobilità sostenibile e a basse emissioni.

“Tutto ciò – viene sottolineato - segna un passo concreto verso la realizzazione di una rete di distribuzione che permetta la circolazione di mezzi alimentati a idrogeno”. Al momento – vale la pena ricordarlo - è in funzione in Italia un solo distributore di idrogeno per autotrazione, che si trova a Bolzano.