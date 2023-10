Toyota, la Celica potrebbe tornare in gamma. Il Presidente Akio Toyoda è sembrato favorevole

La Toyota potrebbe tornare a produrre la Celica, uscita di scena da anni e non ancora tornata in gamma. Considerando l’evoluzione dei modelli sportivi degli ultimi tempi, non è esclusa una sua riproposizione, come ha sottolineato Toyota Times, dopo essersi rivolto direttamente al presidente Akio Toyoda. Nelle dichiarazioni riportate, a seguito di uno scambio di battute sull’argomento, si evince come, in effetti, ci sia stata un’effettiva richiesta da parte di Toyoda, ma non è chiaro se questa venga accolta o meno.

Infatti, il reparto che esegue direttamente la messa in produzione dei nuovi modelli è libero di ascoltare o meno le richieste dei dirigenti, che potrebbero essere in dissenso sulle scelte operate, come nel caso del design della Prius di ultima generazione. Inoltre, l’auto che raccoglierebbe l’eredità della Celica potrebbe anche chiamarsi in maniera differente, ma comunque andrebbe a ricoprire un posto tra i modelli della casa giapponese, inserendosi in gamma tra la GR86 e la Supra. Nell’immaginario collettivo però, il ruolo della Celica, quale collante tra l’auto da corsa e quella da strada, attualmente è rivestito dalla Yaris GR, che richiama la vettura che corre nel mondiale WRC.