Toyota a Parigi 2024 con Mirai a idrogeno. 500 veicoli a celle a combustibile nella flotta per i Giochi Olimpici

I giochi si fanno "olimpici" per Toyota che in qualità di Worldwide Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici si presenterà a Parigi 2024 con una flotta comprensiva anche di 500 Mirai a celle a combustibile. La flotta di Toyota Mirai sarà rifornita di idrogeno da fonti rinnovabili grazie ad Air Liquide, fornitore ufficiale di idrogeno ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. « A Parigi 2024 - ha commentato Cédric Borremans, responsabile della divisione Olympic and Paralympic di Toyota Motor Europe - Toyota si prepara a mostrare le sue potenzialità innovative nello sviluppo di soluzioni di mobilità alimentate a idrogeno. Questo impegno, insieme ad altri prodotti, sarà dimostrato attraverso Mirai».

«Abbiamo un’ambizione condivisa con il Comitato Organizzatore di Parigi 2024 - ha aggiunto Borremans - di ridurre il più possibile l’impatto ambientale dei Giochi attraverso una flotta di autovetture elettrificate al 100%» Toyota Mirai è stata concepita per essere un esempio dell’impegno dell’azienda giapponese nell’offrire veicoli a emissioni zero. Questa berlina a celle a combustibile alimentata a idrogeno, combina i vantaggi della mobilità elettrica con un grande comfort, autonomia e una ricarica rapida. «Organizzare Giochi che siano un riferimento e più responsabili dal punto di vista ambientale - ha dichiarato Tony Estanguet, presidente di Parigi 2024 - è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati. Siamo lieti che Toyota, partner globale di Parigi 2024, ci aiuti a fare un altro passo in questa direzione con i veicoli Mirai alimentati a celle a combustibile che faranno parte della flotta ufficiale dei Giochi».