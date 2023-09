Toyota pronta ad avviare produzione Rover Lunar Cruiser. Sei ruote, 7 metri di lunghezza, operativo entro il 2029

Toyota preme l’acceleratore sul progetto di veicolo spaziale Lunar Cruiser. Il costruttore nipponico ha annunciato che dal 2024 sarà pronta ad avviare la produzione dei primi pezzi necessari ad assemblare il primo prototipo del rover. Lungo 7 metri, largo 5,2 metri, alto 3,8 metri, dotato di 6 ruote motrici, il mezzo finale avrà una cabina pressurizzata per il trasporto degli astronauti e sarà realizzato per resistere a temperature sino a 120 gradi e sino a meno 170 gradi, tipiche dei paesaggi lunari.

Il progetto, avviato con uno studio di ricerca nel 2019, vede partner la Casa delle Tre ellissi, Mitsubishi Heavy Industries e l’ente spaziale del Paese del Sol levante, la Japan Aerospace Exploration Agency. La data di ultimazione prevista è il 2029, in tempo per soddisfare le richieste del programma spaziale della Jaxa. La cabina disporrà di una superfice utile di 7 metri quadrati che verrà sfruttata per ospitare sino a due passeggeri e attrezzature per le operazioni di ricerca. Il mezzo avrà un’autonomia di esercizio di 30 giorni. È già stato annunciato che il veicolo sarà anche preso in considerazione per eventuali spedizioni internazionali su Marte.