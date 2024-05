Mercedes si mette la divisa al Gpec di Lipsia. Proposte per la Polizia in mostra: Vito e Classe E per pattuglie. Anche S 680 Guard

Come si conviene ad una mostra che tratta argomenti 'riservati' Mercedes non ha diffuso molti dettagli tecnici e fotografici sulla sua partecipazione alla 13ma edizione della General Police Equipment Exhibition & Conference (Gpec) è in svolgimento a Lipsia. Confermata però la presenza di importanti novità che la Stella a Tre Punte realizza e allestisce espressamente per la Polizia tedesca. Si tratta del nuovo minibus Vito Tourer e della nuova berlina Classe E, entrambi esposti con allestimento 'autopattuglie radio' e con la livrea regolamentare per i mezzi di pronto intervento.

In mostra alla Gpec anche un'ammiraglia di rappresentanza blindata: è la S 680 Guard 4Matic che offre un livello di protezione Vpam VR10. E non manca un veicolo elettrico a impatto zero allo scarico. Si tratta del nuovo eVito Tourer che è presente a Lipsia con un particolare allestimento dedicato al trasporto dei cani poliziotto e dei loro conduttori. La General Police Equipment Exhibition & Conference, ricorda la nota di Mercedes, è la più grande piattaforma informativa d'Europa dedicata alla sicurezza interna dei Paesi. Accessibile solo alle autorità e gli addetti ai lavori, questa edizione accoglie più di 460 espositori provenienti da 33 Paesi.