Toyota, un'eccellenza anche nella parità di genere: oltre il 30% dell’organico è formato da donne

ROMA – Lo scorso 8 marzo, in concomitanza con la festa della donna, Toyota ha firmato il Manifesto di Valore D, prima associazione italiana di imprese che si impegna per l’equilibrio di genere e per una cultura inclusiva nelle organizzazioni e nel nostro Paese. Toyota, che è stata anche la prima Casa automobilistica ad aderire a questo progetto, prevede un organico composto per il 30% da donne, in un settore, quello automotive, dove la percentuale media di quote rosa si attesta intorno al 18%.

"Esattamente 1 anno fa abbiamo deciso di unirci a Valore D per valorizzare la diversità all’interno della nostra Organizzazione - spiega Mauro Caruccio, Amministratore Delegato di Toyota Italia – La diversità è un valore e, in quanto tale, vogliamo esaltarla, in linea con i valori fondanti della nostra Azienda: Kaizen, ossia Miglioramento continuo, che applichiamo anche alle politiche di sviluppo del personale. Ma soprattutto il Rispetto, la fiducia in ogni collega, nella sua cultura personale e professionale, per favorirne la piena realizzazione. Il nostro obiettivo non solo è quello di aumentare la dimensione della componente femminile, ma quello di lavorare, soprattutto, sul talento di queste risorse per sfruttare il potenziale offerto dalla Diversity, ferma restando, naturalmente, le capacità individuali dei singoli’.

Nello specifico, il Manifesto di Valore D contiene 9 punti tra i quali, vi sono le politiche di assunzione, il monitoraggio della presenza femminile in organico, il supporto alla maternità e la presenza di donne in posizione a rilevanza strategica. Per ognuno di questi punti le aziende che aderiscono al progetto si impegnano, con gradualità e compatibilmente con le proprie specificità di settore e dimensionali, a dotarsi di obiettivi chiari e misurabili, con indicatori di performance e monitoraggio periodico, da condividere al proprio interno. Valore D è la prima associazione di imprese in Italia (190 ad oggi) che da dieci anni si impegna per l’equilibrio di genere e per una cultura inclusiva nelle Organizzazioni e nel nostro Paese.