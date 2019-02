Treno e Taxi sempre più integrati. Cresce la partnership tra Trenitalia e mytaxi

ROMA – Si consolida nel 2019 la partnership fra Trenitalia e mytaxi, con una nuova promozione pensata per migliorare l'esperienza di viaggio door to door di ciascun utente. Fino al 30 aprile 2019 è infatti prevista un'iniziativa per cui le persone che si spostano con Trenitalia (Gruppo FS Italiane) per viaggi per/da Torino, Milano, Roma o Napoli potranno usufruire contestualmente di uno sconto del 50% sull’acquisto di un voucher utilizzabile per una corsa mytaxi, pagando così 5 euro anziché 10. Il buono ottenuto potrà essere utilizzato tramite l’App di mytaxi entro la data di scadenza indicata sul voucher.

Per ottenere i buoni mytaxi si può optare per il sito trenitalia.com, per le biglietterie o per le biglietterie autorizzate dove i clienti, al momento del pagamento del biglietto del treno, potranno aggiungere al proprio viaggio Trenitalia il voucher. mytaxi fa parte del network di aziende partner del Programma Fedeltà offerto da Trenitalia agli oltre 8 milioni di soci CartaFreccia, che potranno ottenere un punto fedeltà per ogni 2,5 euro spesi a bordo di uno dei 4.300 mytaxi disponibili nelle città di Torino, Milano, Roma e Napoli. Inoltre, accedendo al proprio profilo nella App mytaxi, è visibile una sezione dedicata in cui poter inserire il proprio codice CartaFreccia per accumulare punti spostandosi in taxi.