In tenda con la Porsche, gli appassionati della Cavallina ora possono vivere anche il turismo all'aria aperta

STOCCARDA – In tenda con la Porsche. Il costruttore di auto sportive e di lusso ha lanciato una soluzione che consente anche agli appassionati del marchio di vivere il turismo all'aria aperta senza rinunciare ai brividi al volante. Assieme allo Studio Porsche F.A. di Zell am See, in Austria, la cittadina dei Piech, una delle due dinastie che controlla il marchio e il gruppo Volkswagen, il Centro di sviluppo di Weissach, a una trentina di chilometri di distanza dal quartier generale di Zuffenhausen, ha messo a punto un prodotto specifico.

Il prezzo tedesco è già stato fissato e, Iva inclusa, è di 4.980 euro. Il sistema è disponibile a partire da novembre e, considerata la stagione, verosimilmente utilizzabile dalla prossima primavera. La tenda può ospitare due persone. Il dispositivo rigido può venire montato sui modelli 911 (eccezione fatta per le varianti cabrio, Targa e Gt), Macan, Cayenne, Panamera e sull'elettrica Taycan, indipendentemente dalla presenza di corrimano.

Il peso della tenda è di 56 chilogrammi. Quando è ripiegata ha un ingombro di 146 x 140 x 33 centimetri, mentre quanto è pronta per l'uso, compreso il morbido materasso, passa a 258 x 257 x 118. La portata è compresa fra 140 e 190 chilogrammi. Il sistema prevede anche cerniere con una copertura particolare che ne consentono l'impiego anche in caso di pioggia.

Tra le altre cose ci sono una fodera trapuntata isolante con la sagoma di una montagna raffigurata anche sul materasso, due aperture laterali per la ventilazione, una zanzariera e una scala telescopica oltre a due ammortizzatori specifici sui quale appoggiare la struttura. Che, informa, Porsche si monta rapidamente che in futuro si potrà arricchire con alcuni optional come una termocoperta e custodie per le scarpe.