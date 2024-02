Usa, ministero dei trasporti: occhiali Apple non sono adatti alla guida

Il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti ha emesso un duro avvertimento in risposta alle riprese video di conducenti Tesla che guidano indossando i nuovi occhiali per realtà virtuale e aumentata di Apple. In un messaggio sulla piattaforma X il Segretario Usa ai Trasporti, Pete Buttigieg ha postato un video in cui un automobilista alla guida di una Tesla guidava senza mani indossando gli occhiali di Apple. «Tutti i sistemi avanzati di assistenza alla guida disponibili oggi richiedono che il conducente umano abbia il controllo e sia pienamente coinvolto nell’attività di guida in ogni momento», ha scritto Buttigieg nel suo post.

Negli ultimi giorni sono comparsi online diversi video di persone che guidavano con gli occhiali Apple e con le mani sollevate dal volante. L’Apple Vision Pro è sul mercato solo da venerdì. Le cuffie sono dotate di telecamere in grado di catturare l’ambiente circostante e trasmetterlo ai display davanti agli occhi. Apple sottolinea nelle condizioni d’uso che gli occhiali non dovrebbero mai essere utilizzati per guidare un veicolo. Il sistema di assistenza alla guida «Autopilot» delle auto elettriche Tesla è in grado di mantenere la velocità, la corsia e la distanza dal veicolo che precede. Ma la stessa Tesla sottolinea che il sistema non trasforma le auto in veicoli a guida autonoma. Tuttavia, si sono verificati casi ripetuti di conducenti che sembrano fare troppo affidamento sulla tecnologia.