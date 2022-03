Vallelunga per l’Ucraina, l’iniziativa benefica dell’autodromo Aci punta raccogliere ed inviare farmaci, cibo ed abbigliamento

In questi giorni così difficili a Vallelunga che solitamente è il tempio dei motori, si muove la silenziosa appassionata catena della solidarietà. Fino a venerdì 11 marzo ACI Vallelunga ha deciso di contribuire attivamente al supporto della popolazione ucraina colpita dagli sfortunati eventi che tutti conosciamo: chiunque vorrà, potrà lasciare in portineria Beni di prima necessita’: farmaci, cibo a lunga conservazione e abbigliamento pesante. Concluso il periodo di donazioni porteremo tutto il materiale raccolto presso la Chiesa di Santa Sofia a Roma (zona Boccea) che da qualche giorno si sta occupando, con grande coraggio, di inviare e portare fisicamente le donazione di migliaia di romani direttamente in Ucraina alle popolazioni più colpite. Per informazioni telefonare allo 069015501