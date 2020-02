Venturi, da 20 anni l'innovazione nei veicoli elettrici, dalla prima GT all'esplorazione polare. Ora protagonista in FE

MONTE CARLO - Venturi, il brand monegasco ben noto anche in Formula E, festeggia i suoi primi vent'anni legati allo sviluppo dell'innovazione e dell'eccellenza nei veicoli elettrici ad alte prestazioni. Dalla prima GT al primo veicolo da esplorazione polare, Venturi ha fatto da apripista nel campo dell'elettromobilità.



Nel 2000, quando l'imprenditore monegasco Gildo Pastor acquistò la casa automobilistica francese Venturi, c'era un ampio scetticismo sulle sue possibilità di successo. Quando trasferì il marchio in una nuova sede a Monaco, prese anche la decisione scioccante di trasformare Venturi in un produttore di veicoli elettrici. Gildo Pastor era già convinto che questa tecnologia nascente fosse il futuro, ben dieci anni prima che l'industria automobilistica iniziasse la sua lenta conversione ai motori elettrici.

Dal 2004, dai laboratori e dalle officine dell'azienda monegasca sono usciti in totale dieci veicoli: Fétish, Astrolab, Eclectic, Antartide, Volage, America, VBB 2.0, VBB 2.5, VBB-3 e Voxan Wattman. Tra questi i Venturi Buckeye Bullet (VBB), sono tra le auto elettriche più veloci e potenti, i cui record di velocità rimangono imbattuti:

- 2009, la VBB-2.0 (l'eccezione Venturi alimentata a idrogeno) - 487 km/h

- 2016, la VBB-3 - 549 km/h

Venturi ha anche lavorato con Citroën per trasformare la gamma di veicoli Berlingo. Il marchio ha costruito circa 1.000 unità motorizzate per undici mercati europei e per il Principato di Monaco. 250 hanno aderito ai parchi veicoli dei servizi postali francesi e monegaschi.



Quest'anno il ventesimo anniversario di Venturi sarà segnato da due eventi importanti, ma radicalmente diversi: il tentativo di record mondiale di velocità della moto elettrica da parte di Voxan (un marchio del gruppo) e la consegna dell'Antartide. Da 25 km/h a 330 km/h, e da -50°C a +30°C, l'Antartide partirà per il Polo Sud. Lì, il veicolo cingolato aiuterà la comunità scientifica nel suo lavoro quotidiano.