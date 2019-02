Vespa, una collezione di monete d’argento da 5 euro per festeggiare i 70 anni

MILANO - Monete celebrative per ricordare che Vespa è un prodotto italiano noto in tutto il mondo. Lo scooter prodotto dalla Piaggio, dunque, diventa protagonista di una speciale collezione numismatica che è già disponibile per l’acquisto sullo shop online dedicato ai soggetti della Collezione Numismatica 2019.

Vale la pena ricordare che Vespa è da oltre settanta anni una icona di eleganza Made in Italy, uno degli esempi più alti dell’industrial design italiano. Dall’Italia all’Asia, dall’Europa alle Americhe, Vespa è anche uno dei marchi più noti al mondo e questo dato ha certamente avuto un grande peso nella scelta della Zecca dello Stato. Vespa, dunque, ora è anche una moneta, anzi una collezione di monete formata da tre esemplari disegnati dal Gruppo Piaggio in partnership con la Zecca dello Stato. Sono realizzate in prezioso argento e in tre varianti colore (bianco, rosso e verde). Le monete, dunque, compongono la bandiera italiana quando acquistate in trittico. Sono esposte in bella mostra all’interno di una sobria ed elegante confezione.

Le monete, da cinque euro, sono realizzate in argento fior di conio con inserti colorati che mettono in evidenza le celebri forme di Vespa che qui è raffigurata, sulle due facce, sia nella attuale versione Primavera sia nella sua prima forma, quella che, nella primavera del 1946, dette il via a una storia di straordinario successo industriale. Le monete sono acquistabili sul sito web www.shop.ipzs.it sia singolarmente che in trittico, rispettivamente al prezzo di quaranta e cento euro.