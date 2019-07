Viaggi estivi, i consigli di Pirelli: dalle gomme alla gestione del climatizzatore

ROMA – È ormai tempo di vacanze. Molti di voi si sposteranno in auto per recarsi verso le località balneari e potrebbero trovare utili alcuni consigli di Pirelli finalizzati a rendere i viaggi con il caldo più confortevoli e sicuri. Intanto, pensate che viaggiare in un abitacolo con più di 35 gradi è come mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici: lo dice la scienza, il caldo soffocante rallenta il flusso di sangue al cervello e porta conseguenze paragonabili a quando si ha un tasso alcolemico di 0,5 g/litro.

Qual è allora la cosa ideale da fare quando si lascia la macchina parcheggiata sotto il sole e si torna dopo qualche ora? In primis è necessario lasciare i finestrini o le portiere aperte per circa 30 secondi in modo da far uscire l'aria calda dall'abitacolo. Successivamente si potrà azionare il clima: se all’esterno ci sono più di 30 gradi, bisogna impostare l’aria condizionata a una temperatura non inferiore ai 21 gradi, sia per evitare consumi eccessivi di carburante, sia per non provocare uno sbalzo termico potenzialmente dannoso per la salute.

L’impostazione “Auto” – se disponibile – è la scelta migliore per uniformare la temperatura nell’abitacolo. Inoltre, meglio evitare di rivolgere le bocchette del condizionatore direttamente su di noi: si ridurrà il rischio di fastidiosi dolori muscolari. Inoltre, è importante far controllare il livello del gas del condizionamento e verificare la pulizia dei filtri per respirare aria il più possibile pulita, visto che il condizionatore sarà molto probabilmente il nostro fidato compagno di viaggio. Poi ci sono i liquidi da controllare, in particolare quello dell’impianto di raffreddamento del radiatore.

Prima di partire per un lungo viaggio (così, anche per chiamare in ballo Irene Grandi), è sempre importante verificare anche la pressione delle gomme. Il controllo va fatto sempre a freddo. È necessario attenersi sempre ai valori di pressione consigliati, e non ritoccarli di nostra iniziativa: con il caldo, la pressione interna al pneumatico tende ad aumentare, ma non bisogna cedere alla tentazione di abbassarla, perché altrimenti, una volta che la gomma si è raffreddata, ci si ritroverà con un pneumatico sottogonfiato. La giusta pressione assicura il funzionamento ottimale della gomma, allungandone la vita e aumentando la sicurezza a bordo.

È sempre preferibile affrontare lunghi tragitti nelle ore meno calde della giornata, ma se non fosse possibile ci sono buone abitudini da adottare per evitare i colpi di calore. Non dimenticare di portare dell’acqua per sé, per gli altri passeggeri e per gli animali che trasportiamo, ma anche creme solari per bambini e occhiali da sole. Infine, per non incorrere in colpi di sonno o avere problemi di digestione, meglio evitare alcolici e pasti troppo abbondanti, ma non bisogna nemmeno digiunare per più di 2/3 ore di fila.