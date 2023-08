Voglia di cabrio: più di 20mila usate in vendita online. Dalla Ferrari California da 1,5 milioni alla Smart da 1.500 euro

Voglia d’estate, voglia di cabrio, per chi ama le auto e la bella stagione il binomio di desideri è quasi inscindibile. Un miraggio destinato spesso a rimanere tale per i sacrifici di spazio e di fruibilità che una vettura con tetto a scomparsa impone nelle altre stagioni. Uno sfizio che diventa però possibile per tutte le tasche ricorrendo al mercato dell’usato. Oggi in Italia, secondo la piattaforma aggregatrice online Autouncle, ci sono 20.463 cabrio di seconda mano in vendita online sui diversi siti, con prezzi che partono da poche centinaia di euro per arrivare a cifre milionarie.

Ce n’è per tutti i gusti: modelli classici, usati «spremuti», aziendali «giovani» e con pochi chilometri all’attivo, vetture a km zero, con la tradizionle capote in tessuto o con il tetto in lamiera richiudibile a scomparsa ma, soprattutto, l’offerta è accessibile a chiunque. Basta, infatti, fare una giro sul motore di ricerca europeo, impostando il tipo di carrozzeria cabrio e selezionando Italia, per farsi travolgere dal desiderio di guidare «en plein air». Tralasciando le offerte da poche centinaia di euro e quelle un pò dubbie, tenendo come base di partenza una spesa di almeno 1.500 euro, l’offerta è, infatti, ubriacante.

Alla cifra minima, per esempio, un rivenditore di Roma offre una Smart del 2000 con carrozzeria in ordine e 111.000 km sul cruscotto, perfetta per girare in Costiera Amalfitana o per raggiungere le spiaggette della Riviera Ligure. Salendo di spesa sino al top si trova a 1.490.000 euro una favolosa Ferrari California 250 LWB del 1959, realizzata su base 250 GT P, proposta a Torino da Biauto Group. Insomma, grazie a Internet, per chi ha sempre sognato di guidare una cabrio oggi non ci sono più scuse ma solo l’imbarazzo della scelta tra un’infinità di soluzioni.

Il consiglio? Prima di cominciare la ricerca guardarsi allo specchio e chiedersi con sincerità: «perché la vuoi?». Per un’estate mordi e fuggi e se a fine settembre cade a pezzi la si demolisce? Per la guida come unica vettura di casa per 12 mesi l’anno e quando arriva il primo figlio si passa alla wagon? Per un investimento con un veicolo da collezione da mostrare e da godere? Per una scommessa su una ventenne che potrebbe diventare oggetto di culto? Allora, buon divertimento, en plein air.