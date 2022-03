Waze, partnership con Isoradio per l’infomobilità. La app di Google al fianco di partner istituzionali per un servizio più completo

In questi giorni, Isoradio sta modificando il proprio posizionamento all’insegna di una radio più fresca, snella, di intrattenimento a tutto tondo. Cambia il modello di conduzione, il palinsesto, l’offerta complessiva. All’interno di questo percorso, si inserisce l’entrata dell’app di navigazione gratuita Waze fra i fornitori di monitoraggio sul traffico a disposizione del canale. Il tutto per un’informazione precisa, sintetica e in tempo reale. «Resta il nostro rapporto privilegiato con i partner istituzionali e ufficiali come Autostrade per l’Italia, Anas, Polizia Stradale che da sempre ci forniscono un riscontro puntuale e autorevole di quanto accade sulle nostre strade - dice Angela Mariella, direttrice di Isoradio - Waze è un mezzo in più che i nostri conduttori hanno a disposizione, utilissimo in particolare per i tempi di percorrenza, nonché per avere una prima informazione da approfondire poi con gli altri strumenti». Waze conta oltre 140 milioni di utenti al mondo, è presente in oltre 185 paesi ed è disponibile in più di 56 lingue.

L’app, servizio di proprietà Google, fornisce informazioni sul traffico in tempo reale grazie ai dati - anonimi - di localizzazione e velocità che riceve direttamente dagli smartphone dei suoi utilizzatori. Per questo, è una piattaforma particolarmente rapida nel fornire una panoramica dei cambiamenti del traffico e nel dare la fotografia generale delle nostre strade. «Una radio come la nostra, che vuole evolvere e guardare al futuro - prosegue Angela Mariella - non poteva non prendere in considerazione tutti gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione e che sono sempre più integrati nei nostri smartphone e nelle nostre auto. Siamo felici di questo accordo che si inserisce perfettamente nel percorso di rinnovamento generale che stiamo imprimendo al nostro canale e sono sicura che anche in termini di immagine percepita, l’accordo con Waze sarà molto utile».

«L’obiettivo di Waze è ridefinire le aspettative della mobilità sotto differenti punti di vista - commenta Dario Mancini, regional manager Italy e Emea Emerging Markets di Waze - Facendo leva sia sulla sua tecnologia sia sulla sua Community, l’app è sempre aggiornata e fornisce dati puntuali sul traffico e sulle condizioni stradali grazie alle dinamiche del crowdsourcing. La nostra collaborazione con Isoradio conferma la validità e l’utilità di uno strumento digitale e innovativo come Waze a beneficio di tutti gli automobilisti in viaggio».