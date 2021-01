Yaris Cross al top della tecnologia. Connettività e assistenza alla guida ai vertici della categoria

MILANO - Pur nell'ampia condivisione tecnica e in alcuni tratti (come la linea sportiva) anche estetica con la «sorella» più piccola e meno avventurosa, il look della Yaris Cross evidenzia una spiccata e convincente personalità. I tratti decisi ai quali ci ha ormai abituato il linguaggio stilistico Toyota vengono in questo caso enfatizzati da dettagli come la fascia nera a tutta larghezza che, inglobando i gruppi ottici posteriori dal disegno sporgente e dall'accentuato sviluppo orizzontale, fa sembrare la vettura più larga di quanto non sia in realtà.

Nell'anteprima mondiale in streming video (quella fisica, inizialmente prevista al Salone di Ginevra, è stata ovviamente cancellata) è detto testualmente che «Abbiamo studiato le esigenze dei nostri clienti europei e l'abbiamo progettata affinché si abbini alle loro personalità». Un'attenzione confermata dentro e fuori dall'abitacolo da numerosi dettagli inediti per il segmento e a volte innovativi in assoluto, come l'airbag fra i sedili anteriori che in caso di urto laterale protegge dall'impatto le teste dei due occupanti.

L'abitacolo, che in molti dettagli – dal cruscotto digitale con due strumenti circolari e un piccolo schermo centrale al grande display flottante del sistema multimediale che svetta al centro della plancia – tradisce la parentela con la berlina, si distingue per la cura delle lavorazioni e la qualità dei materiali. Tra gli equipaggiamenti disponibili e non certo abituali nel segmento di competenza c'è l'head-up display da 10 pollici opzionale che dà il suo contributo alla sicurezza consentendo al guidatore di tenere sotto controllo le informazioni più importanti senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Un'altra apprezzabile fonte di comodità poco diffusa nella categoria di appartenenza è rappresentata dall'apertura a mani libere (basta muovere un piede sotto la coda della vettura) del portellone posteriore per accedere a un vano bagagli versatile e razionale, dotato di sottofondo e di un piano di carico che può essere diviso in due, dispone di un sottofondo ed è equipaggiato con un nuovo sistema di cinture regolabili che consentono di fissare gli oggetti per impedirne gli spostamenti durante la marcia.

Anche in tema di connettività e assistenza alla guida la Yaris Cross si colloca ai vertici della categoria. Nel primo caso, la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay consente di utilizzare tramite il display di bordo numerose funzioni del proprio smartphone, nel secondo la vettura è dotata dei dispositivi di sicurezza e assistenza alla guida integrati nel pacchetto Toyota Safety Sense la cui presenza garantisce un convincente assaggio di guida autonoma.