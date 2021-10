Cambio gomme: con CercaOfficina.it è online, dal 15 ottobre è già possibile montare pneumatici invernali

Come ogni anno dal 15 novembre diventa obbligatorio cambiare le gomme e montare quelle invernali. Prima di questo obbligo, già dal 15 ottobre, è possibile anticipare i tempi e iniziare a sostituire gli pneumatici in attesa che arrivi l’inverno. Grazie a CercaOfficina.it, - il portale che digitalizza il mondo dell’autoriparazione e, attraverso un approccio sicuro e trasparente, sfrutta tutte le potenzialità del web e del mondo social – è possibile gestire online anche questa operazione senza sprecare tempo. La prenotazione del servizio è semplice e immediata: è sufficiente collegarsi al sito di CercaOfficina.it, indicare l’indirizzo nelle vicinanze in cui si vuole trovare una officina, confrontare i prezzi, le recensioni disponibili e prenotare online in modo gratuito, senza commissioni o anticipi. Il pagamento finale del cambio gomme viene poi effettuato direttamente nell’officina scelta. Come funziona CercaOfficina.it È il portale che rivoluziona il mondo dell’autoriparazione, attraverso un approccio digitale, sicuro e trasparente. Si pone al servizio di automobilisti, autoriparatori e flotte aziendali, in modo del tutto innovativo, sfruttando tutte le potenzialità del web e del mondo social. Per gli automobilisti: Consente di scegliere online l’officina più adatta alle proprie esigenze. Permette di trovare in modo semplice e immediato le officine e carrozzerie di zona, chiedere preventivi gratuiti e prenotare online un appuntamento per la riparazione o manutenzione della propria auto. Per le officine: Si propone come partner di fiducia per tutte le officine e carrozzerie che vogliono rivoluzionare la propria presenza sul territorio e aumentare la propria visibilità online e ottenere maggiore clientela. Per le flotte aziendali: Garantisce una maggiore efficienza nella gestione della manutenzione e riparazione della propria flotta aziendale, risparmiando tempo e mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

CercaOfficina.it - è un portale della startup MadeInItaly Ventures srl e nasce grazie all’idea di tre amici: Marco Brusamolino, Luca Maccarini e Romano Perticone, che, fin dall’inizio, hanno avuto l’obiettivo di portare l’innovazione digitale all’interno del mondo delle autoriparazioni, rendendolo maggiormente trasparente e degno di fiducia.