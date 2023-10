Il 91% degli italiani si sente insicuro al volante in inverno. Ricerca Goodyear in vista del cambio gomme stagionale

Secondo una ricerca svolta da YouGov, il 91% degli italiani dichiara di non sentirsi sicuro alla guida d’inverno. Commissionata da Goodyear, in vista del cambio gomme stagionale alle porte, l’indagine è stata effettuata con l’obiettivo di indagare come gli italiani affrontano la guida in inverno. Il primo dato che emerge è che il 91% degli automobilisti si sente insicuro quando guida in condizioni stradali difficili in inverno. A preoccupare maggiormente sono le strade ghiacciate (41%) e la paura che qualcun altro perda il controllo dell’auto (31%)]. Il 58% del campione intervistato dichiara di mantenere una maggiore distanza dall’ auto che precede e di diminuire la velocità, mentre il 39% predilige, ove possibile, strade ben illuminate. Allo stesso tempo, la ricerca riporta anche dati relativi ai pneumatici che si sceglie di montare.

Oltre 9 automobilisti su 10 ritengono che la scelta dei pneumatici giusti durante l’inverno contribuisca a ridurre l’ansia al volante e, oltre il 50%, considera il pneumatico nelle dotazioni base per sentirsi sicuri alla guida. In questo contesto, i pneumatici invernali premium di Goodyear sono nati per soddisfare le esigenze sempre più elevate degli automobilisti in Italia e garantire la maggior sensazione di sicurezza possibile. La novità per l’inverno 2023 è UltraGrip Performance 3, l’ultima proposta della gamma di pneumatici invernali UltraGrip.

Il pneumatico è anche quello che si distingue per i risultati ottenuti da un test condotto dall’ente tedesco indipendente Tuv Sud, secondo il quale, rispetto a quattro concorrenti della fascia premium, UltraGrip Performance 3 è il migliore per standard di frenata su asciutto e bagnato, tenuta su bagnato in curva e precisione di guida su neve. UltraGrip Performance 3 è già disponibile con una gamma molto ampia (94 misure, dai 14« ai 21») ed è un pneumatico Ev Ready, equipaggiabile quindi su ogni tipo di auto, con motore tradizionale, ibrido ed elettrico.