Michelin apre a Milano flagship store in una storica sede a piazza Cinque Giornate

MILANO - Sulla falsariga di quanto già stanno facendo e hanno fatto molte case automobilistiche anche Michelin ha deciso di puntare sui flagship store. Che non sono dei semplici punti vendita, ma dei punti d'incontro altamente qualificati nei quali, oltre a esporre non solo la produzione del colosso di Clermont Ferrand, i clienti possono confrontarsi con gli specialisti del settore per trovare le soluzioni migliori per le più diverse esigenze.

Dopo l'apertura della prima struttura del genere, ubicata a Bologna, è ora la volta di Milano, sede la Direzione commerciale del gruppo che completa la sua storica presenza in Italia con la sede legale torinese e i tre stabilimenti piemontesi di Torino, Alessandria e Cuneo. Per quanto riguarda il capoluogo lombardo, la scelta è caduta su quello che forse è il più importante (e longevo, visto che l'azienda è stata fondata nel 1922, contestualmente alla disputa del 1° GP di Monza) gommista milanese insignito del diploma di «storica attività» rilasciato dalla Regione Lombardia.

Tra le dodici sedi dislocate in varie zone della città la scelta è caduta su quella – centralissima – di piazza Cinque Giornate che è stata radicalmente ridisegnata e arredata per garantire ai clienti un'esperienza d'acquisto diversa e appagante, fatta di accoglienza premurosa, comfort elevato e forte impatto emozionale.

A quest'ultima esigenza risponde, per esempio, la possibilità di ingannare l'attesa gustando fotografie e video legati al mondo della sportività e delle competizioni di ieri e di oggi. Non manca neppure un'eslusiva area relax in un ambiente in cui gli spazi ricordano le forme dell'omino Michelin che proprio quest'anno festeggia i 120 anni di vita. Una ricorrenza che tra l'altro coincide con il conferimento al Bibendum del titolo di «Icona del millennio» assegnato nel corso di «Advertising week», il principale evento americano riservato ai profezzionisti del marketing, della pubblicità e della tecnologia e consegnato il 1° ottobre e New York.

Tornando a Milano, in piazza Cinque Giornate non manca – né poteva farlo – un'esauriente esposizione della produzione Michelin di pneumatici stradali e da competizione, nell'ambito di questa partnership di cui il titolare dello show room Andrea Cè si dichiara felice, sottolineando che «Dopo quasi un secolo di vita, il nostro negozio inizia una nuova avventura con Michelin, con cui condividiamo la filosofia di approccio al cliente, che si traduce in un servizio professionale e di qualità».

Il capoluogo lombardo è comunque soltanto una tappa di un lungo cammino, come precisa Stefano Adagio, direttore Vendite Business to Consumer di Michelin Italia, ricordando come il gruppo investa ogni anno 700 milioni di euro in R&S: «Un impegno che non si esaurisce nello sviluppo di prodotti performanti e duraturi. Michelin vuole accompagnare l’automobilista lungo tutto il percorso di scelta, acquisto e utilizzo degli pneumatici. Per questo nel corso del 2019 intendiamo selezionare operatori di mercato che condividono la nostra filosofia anche a Roma, Torino e Napoli».