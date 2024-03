Michelin svela tre novità sul fronte delle due ruote. Power 6, Power GP2 e Anakee Road sono le tre novità

Tre novità firmate Michelin arrivano nel mondo delle due ruote. Power 6 e Power GP2 sono i nomi dei nuovi prodotti di riferimento per il segmento delle moto Sport e Hypersport. L’altra novità è invece il Michelin Anakee Road che si rivolge al segmento delle Enduro stradali. Progettato per eccellere su strade e circuiti, il Power GP2 è diretta emanazione del lungo coinvolgimento Michelin nel Campionato del Mondo FIM MotoGPTM, tanto che il suo processo di sviluppo è stato ispirato da quello utilizzato per gli pneumatici da gran premio. Grazie al rapporto vuoti-pieni del battistrada di appena il 6,5%, il Power GP2 combina precisione e aderenza. Il pneumatico Michelin Power 6 si distingue invece per la capacità di armonizzare i diversi livelli di aderenza, con dinamiche stradali.

Il nuovo livello prestazione rispetto al Power 5 si traduce in un’entrata in temperatura più rapida, un comportamento dinamico superiore e una maneggevolezza ottimizzata in piega senza intaccare la durata chilometrica. La gamma Michelin Anakee è invece stata ampliata con un nuovo pneumatico sviluppato principalmente per l’uso stradale. Le caratteristiche tecniche di Anakee Road prendono spunto in parte dal Michelin Road 6, fiore all’occhiello della gamma di pneumatici stradali del marchio, per offrire ai proprietari di enduro stradali di 600cc e oltre eccellenti doti di maneggevolezza e confidenza su strada, soprattutto in condizioni di bagnato.