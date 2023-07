Nasce il Pirelli P Zero Trofeo RS. Pneumatico più sportivo della gamma stradale, l'esordio sulla Pagani Utopia

MILANO - Nasce P Zero Trofeo RS, nuova versione del pneumatico semi-slick della Pirelli realizzato per le case automobilistiche che intendono valorizzare le prestazioni delle vetture dal DNA più sportivo. Come nel caso di Pagani Automobili che per prima ha richiesto una versione specifica del nuovo pneumatico, progettato per la Utopia, la nuova hypercar dell’atelier di Modena. Nato come evoluzione tecnica del P Zero Trofeo R, il nuovo pneumatico si differenzia dal predecessore anche per il posizionamento di mercato: se il P Zero Trofeo R è destinato agli automobilisti che lo scelgono come ricambio per aumentare le prestazioni della propria vettura in pista, il P Zero Trofeo RS si rivolge in particolare al primo equipaggiamento, offrendo alle case automobilistiche la possibilità di fornire veicoli già pronti per un’esperienza di guida sportiva.

La nuova generazione del semi-slick Pirelli è ancora più performante su asciutto e offre una migliore costanza di rendimento: infatti, anche nell’uso più intenso, le prestazioni si mantengono più a lungo, così da offrire velocità e sicurezza per diverse sessioni in circuito, risultato raggiunto grazie all’esperienza ultracentenaria di Pirelli nelle massime categorie del motorsport. I materiali sviluppati, fra cui in particolare la mescola battistrada, mettono a frutto questo know-how adattandolo alla guida su strada e amatoriale in pista. Essendo un pneumatico omologato per la circolazione stradale e sviluppato per il primo equipaggiamento di supercar e hypercar, gli ingegneri Pirelli si sono concentrati anche sull’offrire sicurezza in condizioni di asfalto bagnato. P Zero Trofeo RS ha una serie di tecnologie innovative. Fra queste la Multi-compound tread che permette di personalizzare il pneumatico per valorizzare le caratteristiche di ogni auto associando diverse mescole battistrada dal catalogo Prestige di Pirelli.

Nel caso della Pagani Utopia, è stato richiesto un set di P Zero Trofeo RS capace di elevare le prestazioni nella guida più sportiva, rispetto al P Zero Corsa di primo equipaggiamento, ma senza compromettere l’equilibrio della vettura e il feeling dato dal guidatore. Il nuovo Pirelli P Zero Trofeo RS è già disponibile per le auto che lo adottano in primo equipaggiamento, e in futuro arriverà anche sul mercato del ricambio con un’ampia gamma. Il P Zero Trofeo R resterà disponibile su una specifica selezione di misure.