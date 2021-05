Nokian, nuovi pneumatici all season e invernali per furgoni. Si chiamano Seasonproof C e Snowproof C

Nokian alza il velo sui nuovi pneumatici all-season ed invernali per furgoni, successori del Nokian Weatherproof C e del Nokian WR C3. Si tratta dei nuovi Nokian Seasonproof C, progettato per i conducenti che hanno bisogno di affidabilità e sicurezza per le giornate invernali nevose e fangose, ma che vogliono anche prestazioni di prim’ordine e una sensazione di guida senza sforzo in estate, e Nokian Snowproof C, creato per offrire la massima tranquillità nel periodo invernale dell’Europa centrale e capace di garantire una elevata sicurezza per la guida quotidiana, garantendo aderenza invernale su neve, fango e pioggia.

Sviluppato per un uso impegnativo e versatile, il Nokian Seasonproof C offre maneggevolezza e stabilità precise e una maggiore durata. Il nuovo pneumatico è progettato per essere flessibile e adattabile anche in diverse condizioni atmosferiche. È fatto su misura per un uso ottimale durante tutto l’anno ed è dotato di diverse innovazioni per garantire la massima sicurezza, un chilometraggio elevato e una lunga durata. Le proprietà di maneggevolezza del Nokian Seasonproof C si distinguono, sia sull’asciutto che sul bagnato e sulle strade innevate.

Il nuovo Nokian Seasonproof C offre sicurezza e comodità tutto l’anno per gli automobilisti dell’Europa centrale. Tutte le misure sono dotate del simbolo del fiocco di neve (3PMSF), che indica che lo pneumatico è stato approvato per l’uso invernale. La maggior parte delle misure sono nella migliore classe di aderenza sul bagnato A. La gamma di prodotti offre misure per un uso versatile sia professionale che ricreativo, con una selezione di 25 prodotti da 14 a 17 pollici (gamma disponibile per i consumatori in autunno). Accanto a questo pneumatico all season debutta anche il Nokian Snowproof, capace di offrire una sicurezza di livello avanzato per la guida quotidiana, garantendo una ottima aderenza invernale su neve, fango e pioggia. Il concept Alpine Sense Grip utilizzato nel Nokian Snowproof C conferisce una combinazione di aderenza su strade innevate, fangose ;;e bagnate, offrendo un’esperienza di guida decisamente equilibrata.

Questo concept presenta caratteristiche innovative che combinano design del battistrada, mescola di gomma e struttura. Il disegno del battistrada ottimizzato per l’inverno con lamellatura personalizzata e lamelle multiple offre aderenza e sicurezza nelle diverse condizioni invernali e rende l’handling equilibrato e facile da controllare anche con carichi pesanti. La mescola del battistrada Alpine Grip è pensata per l’inverno dell’Europa centrale e permette buone performance in un’ampia gamma di temperature, una buona aderenza su neve e bagnato e resistenza all’usura.

La struttura robusta e ottimizzata dello pneumatico C con tecnologia brevettata Aramid Sidewall di Nokian Tyres offre una durata unica e una maggiore resistenza. La resistenza di questo nuovo prodotto è massimizzata grazie alla tecnologia Aramid Sidewall di Nokian Tyres. Le fibre aramidiche rafforzano i fianchi fornendo maggiore durata e protezione in situazioni impegnative. Questa tecnologia protegge lo pneumatico da urti, tagli e buche e queste caratteristiche consentono a Nokian Snowproof C di sopportare un uso intenso e condizioni stradali accidentate. La mescola di gomma del Nokian Snowproof C è ottimizzata per un uso intenso, il che gli consente di funzionare in sicurezza in un’ampia gamma di temperature e di ridurre la resistenza al rotolamento. La bassa resistenza al rotolamento rende il Nokian Snowproof C un’opzione a basso consumo di carburante per i conducenti che vogliono mantenere basso il loro impatto ambientale e risparmiare sui costi del carburante.