Pirelli, il nuovo Cinturato SF2 buono per tutte le stagioni: certificati i primati in tenuta, frenata, silenziosità, durata

MILANO - Avevate mai sentito parlare del “battistrada adattivo”? E’ l’ultima diavoleria dell’industria della gomma, quella che produce le “scarpe” delle nostre automobili, ovvero il punto di contatto più sensibile tra veicolo e fondo stradale: qualsiasi fondo, asciutto, bagnato, innevato… Ed è, questo rivoluzionario componente di una nuova famiglia di pneumatici all season, il frutto del lavoro di ricerca e sviluppo del colosso Pirelli, quello diventato famoso sin dagli anni 50 con il celeberrimo Cinturato, il pneumatico che ha fatto dell’efficienza, delle prestazioni e della sicurezza le sue caratteristiche peculiari. Non per niente – vale la pena ricordarlo – Pirelli è dal 2010 fornitore ufficiale di tutti i team di Formula 1. E non è un caso che come testimonial per la campagna di lancio sia stato scelto un campione del mondo come Nico Rosberg.

Approdato nel nuovo secolo con le carte in regola per prolungare la propria vita di pari passo con i cambiamenti delle auto, delle strade, delle abitudini e delle tendenze, il Cinturato Pirelli entra oggi, con il neonato SF2 utilizzabile senza problemi tutto l’anno, in una dimensione tutta da scoprire. Nel corso della presentazione, avvenuta in video conferenza alla presenza di tre top manager come Francesco Sala (vice presidente esecutivo per l’Europa), Aldo Nicotera (direttore commerciale) e Pierangelo Misani (vice presidente delle attività di ricerca e sviluppo) è stato spiegato infatti che il nuovo SF2 vanta una serie di qualità riconosciute da enti certificatori come TÜV SUD e DEKRA. Qualità che lo pongono al top grazie al succitato battistrada adattabile alle diverse stagioni, e dunque alle temperature, alle condizioni meteo e al conseguente stile di guida.

Il nuovo Cinturato All Season SF2 è disponibile in 65 misure, fra i 15 e i 20 pollici, dedicate alle moderne urban car, agli ultimi modelli di crossover e alle berline di medie dimensioni. Insomma, le auto più diffuse, esattamente com’è stato finora con il Cinturato All Season Plus appena uscito di produzione. Forte già di 400 omologazioni per 128 modelli di 40 marchi, sarà distribuito su 13 mercati. Tra i pregi annunciati con orgoglio da Pirelli ci sono la riduzione degli spazi di frenata su asciutto, bagnato e neve; la lunga durata (50% più del precedente Cinturato All Seasoin Plus); i bassi consumi (grazie alla ridotta resistenza al rotolamento) e, non ultimo, la silenziosità (2 decibel meno del precedente Cinturato All Season Plus e 0,9 decibel meno dei migliori concorrenti). Se non bastasse, viene assicurato che il nuovo cinturato SF2 può essere usato senza preoccupazione anche grazie ad una garanzia salva-pneumatico in caso di danno accidentale o foratura.

Tra i valori aggiunti ci sono la disponibilità della tecnologia Seal Inside, che consente di proseguire la marcia senza perdite d’aria anche in caso di forature fino a 4 mm, e Runflact, che mantiene stabile l’auto in caso di perdita repentina di pressione, consentendo di continuare il viaggio in sicurezza per 80 km a una velocità massima di 80 km/h. Se a ciò aggiungiamo la funzione Elect, si avrà chiaro come l’avanzamento tecnologico relativo alle gomme proceda di pari passo con la crescita dell’elettrificazione, ovvero con la diffusione di veicoli ibridi ed elettrici. Si tratta infatti di un pacchetto di tecnologie che presenta mescola, struttura e disegno del battistrada in grado di garantire una bassa resistenza al rotolamento per massimizzare l’autonomia dell’auto, una riduzione del rumore di rotolamento e un grip immediato per far fronte ai valori di potenza e coppia ai bassi giri tipici delle auto elettriche.

Su questo fronte dell’innovazione – come ha ricordato Aldo Nicotera - Pirelli è impegnata in attività di ricerca e sviluppo relative all’integrazione con i nuovi sistemi di assistenza alla guida (ADAS), mirate al miglioramento della sicurezza, ma anche della sostenibilità: riduzione di consumi ed emissioni e aumento della durata dei pneumatici sono altre priorità al centro dell’attenzione. Ma la qualità di base del nuovo Cinturato SF2 – vale la pena ricordarlo – è comune a tutti i pneumatici All Season, gli unici che consentano agli automobilisti di essere sempre in regola con le normative invernali e di guidare in sicurezza in ogni condizione climatica. Da tempo è aperto il dibattito se le All Season siano preferibili al doppio treno di gomme (4 per l’estate e 4 per l’inverno, con pit-stop dal gommista a metà stagione) e le opinioni sono contrastanti. E’ fuor di dubbio comunque che se si vive in località di montagna, con temperature particolarmente rigide e abituali abbondanti nevicate, è sconsigliabile utilizzare le All Season, di qualsiasi marca esse siano.

Se invece si usa l’auto prevalentemente in città e si vive in regioni non alpine e con temperature tipiche dei climi temperati, attestandosi sui 25.000 Km l’anno, è certo che le All Season, come il nuovo Cinturato SF2, rappresentino un’ottima soluzione. Non per niente la loro diffusione è in crescita costante, con percentuali passate, in Europa, dal 3% al 14% tra il 2014 e il 2020 e una previsione di toccare quota 20% nel 2025. Gli automobilisti italiani, tra l’altro, sono tra i più assidui fruitori di pneumatici All Season, con una quota del 22% (alla pari con i tedeschi). Ma come si riconoscono queste gomme tuttofare buone per tutte le stagioni? Sulla spalla presentano i simboli M+S accompagnati dalla marcatura 3PMSF, Three-Peak-Mountain with Snowflake: il simbolo di un fiocco di neve inserito in una montagna stilizzata a tre cime. In mancanza, sono gomme fuori legge.

Rispetto al precedente Cinturato All Season Plus, come detto, i progressi tecnologici hanno comportato – secondo le informazioni di Pirelli – “miglioramenti nel controllo del veicolo, con una riduzione degli spazi di frenata su asciutto, su bagnato e su neve e una migliore guidabilità rispetto ai principali pneumatici dei concorrenti”. Nel confronto con l’All Season Plus lo spazio di frenata si riduce di 3,5 metri su asciutto e di 2 metri su bagnato, con il 10% di acqua espulsa in più, ovvero 14,2 litri al secondo. E ancora: anche in presenza di neve sul manto stradale le performance del nuovo pneumatico sono migliorate rispetto alla versione precedente, con la riduzione dello spazio di frenata, a parità di velocità, di circa un metro.

Altro valore aggiunto del nuovo pneumatico è la durata. E’ stato spiegato infatti che “la struttura e il nuovo disegno del battistrada consentono una direzione di guida ottimale con un’impronta uniforme a terra che contribuisce a incrementare la resa chilometrica del 50% rispetto al precedente Cinturato All Season Plus”. Questo risultato è stato raggiunto grazie anche all’impiego di nuovi materiali nelle mescole e a una specifica progettazione delle rigidità locali del battistrada. Cuore dell’innovazione è la succitata “mescola adattiva”, genialata dei tecnici Pirelli che consente anche la più bassa resistenza al rotolamento in rapporto ai principali pneumatici dei competitor.

Ma come è fatto, in dettaglio, e come funziona l’innovativo battistrada adattivo del Cinturato SF2? Gli uomini della Pirelli lo spiegano così: “Le ottime performance di frenata nelle diverse condizioni di guida e in diverse condizioni climatiche sono permesse dalla mescola e dal disegno del battistrada, che si adattano per muoversi in sicurezza grazie a due picchi di temperatura di esercizio tipici dell’estate e dell’inverno. Durante la marcia in condizioni invernali e di bassa temperatura le lamelle del battistrada restano aperte per favorire una miglior frenata su neve, mentre in caso di frenata su asciutto o bagnato si chiudono, aumentando la rigidità dei tasselli, per generare una maggior aderenza sul manto stradale”.

“Questo comportamento adattivo – viene spiegato – è dovuto alla tecnologia 3D delle lamelle del battistrada che, grazie alla capacità di chiudersi e compattarsi di fatto fuori dal contesto innevato, trasformano un battistrada invernale in uno estivo, permettendo un controllo migliore del veicolo in tutte le condizioni di asciutto e bagnato. Inoltre, la progettazione degli incavi laterali a sezione progressiva, unita all’incavo centrale continuo, garantiscono un’efficiente espulsione dell’acqua quando piove, migliorando il controllo dell’acquaplaning e la sicurezza”.