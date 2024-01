Pirelli tra deserto e ghiaccio insieme a Porsche. Più di 7.000 chilometri con la 911 Dakar ed a Zell Am She con 550 Spyder

È una apertura di 2024 anche all’insegna delle imprese estreme e ad ogni latitudine, quella di Pirelli che equipaggia con gli Scorpion All Terrain Plus la Porsche 911 Dakar attraverso il deserto africano e con gli Stella Bianca chiodati la Porsche 550 Spyder sulla pista ghiacciata di Zell Am See. La collaborazione tra Pirelli e la casa di Stoccarda è stata infatti la protagonista di 7000 chilometri tra asfalto, sabbia, terra battuta e pietraie, senza mai effettuare un cambio gomme, percorsi da una Porsche 911 Dakar equipaggiata con pneumatici Pirelli Scorpion All Terrain Plus omologati per il modello.

La vettura, guidata dal suo proprietario, è partita dal Porsche Zentrum Inntal (Rosenheim), a sud di Monaco di Baviera in Germania, per arrivare fino a Dakar, capitale del Senegal, seguendo il percorso della Africa Eco Race, rally che negli stessi giorni collegava in 12 tappe Nador in Marocco al Lago Rosa di Dakar attraversando Mauritania e Senegal. I Pirelli Scorpion All Terrain Plus, pur essendo pneumatici con omologazione stradale, hanno affrontato il tracciato del raid, accanto a vetture da corsa, portando al traguardo l’ auto in sicurezza, attraverso un’impresa lunga 18 giorni e caratterizzata da condizioni ‘stradalì differenti eterogenee, compresi circa 1000 chilometri di sterrato sassoso nel deserto.

Il Pirelli Scorpion All Terrain Plus è stato sviluppato per il primo equipaggiamento della Porsche 911 Dakar proprio per supportare le alte prestazioni tipiche di una 911 e consentirle al contempo di affrontare le condizioni offroad più difficili. Tutt’altro contesto sfidante e questa volta sul ghiaccio, quello che ha visto protagonisti i pneumatici Stella Bianca, chiodati e montati su una Porsche 550 Spyder presente alla F.A.T. Ice Race 2024, evento di cui Pirelli è partner ufficiale.

Disponibile sul mercato da febbraio anche nelle misure 5.00/5.25-16 per le Porsche 550 Spyder e 356 Pre-A, lo Stella Bianca è il battistrada più longevo di casa Pirelli. Il pneumatico della gamma Pirelli Collezione è dedicato alle auto classiche, si presenta identico all’originale nell’aspetto ma con una tecnologia più moderna per offrire efficienza e sicurezza anche sul bagnato. Gli elementi che rimandano al passato sono la struttura a tele incrociate, il battistrada ridisegnato con l’aiuto dei documenti storici conservati nell’archivio della Fondazione Pirelli, così come il logo Pirelli con lo scudetto che caratterizzava i prodotti di quegli anni.