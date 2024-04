Taycan Turbo GT calza solo pneumatici Pirelli. P Zero R e P Zero Trofeo RS sono “le scarpette magiche” dell'elettrica Porsche

Porsche, in occasione del restyling della Taycan, ha adottato gli pneumatici Pirelli P Zero R e P Zero Trofeo RS, disponibili nelle misure 265/35ZR21 e 305/30ZR21. Queste sono le uniche coperture appannaggio della Taycan Turbo GT, la variante più sportiva dell'elettrica teutonica. Nello specifico, P Zero R è uno pneumatico realizzato per un utilizzo giornaliero, mentre P Zero Trofeo RS è stato studiato per offrire performance di livello sia nel quotidiano che nella guida in pista, in quanto si tratta di un semi-slick omologato per la guida su strada.

Queste coperture si distinguono grazie alla marcatura Elect posizionata sul fianco, una sigla che sottolinea la presenza di soluzioni pensate per le auto elettriche. Inoltre, le versioni specifiche, realizzate in collaborazione con la casa tedesca, per la Taycan restyling, sono state ottenute per adattarsi al meglio alle caratteristiche del modello, che offre alla clientela sia sportività che efficienza. La sinergia tra Porsche e Pirelle, ad oggi annovera oltre 30 omologazioni di pneumatici dotati di tecnologia Elect.