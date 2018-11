Sicurezza auto: spazio arresto su strada bagnata aumenta del 30%. A 100 km/h è di 12 metri in più: 48 m contro 36

ROMA- Le forti piogge di questi giorni rappresentano un pericolo anche per la sicurezza stradale, dal momento che su fondo stradale bagnato la distanza di arresto dei veicoli aumenta considerevolmente. Lo spazio necessario per arrestare completamente un veicolo dipende da tanti parametri (tipologia di vettura, tipo di impianto frenante, dimensione degli pneumatici, ecc.) e su strada bagnata, in caso di pneumatici nuovi, aumenta del 30% rispetto allo spazio necessario su strada asciutta.

Con il procedere dell’usura, questo spazio cresce in modo progressivamente considerevole. Se una vettura con pneumatici nuovi che viaggia alla velocità di 100 km/h si arresta su fondo stradale asciutto in 36 metri, su strada bagnata avrà bisogno di 48 metri per fermarsi completamente. Quindi lo spazio necessario per arrestare il veicolo su strada bagnata è maggiore di 12 metri rispetto a quello necessario su strada asciutta.

Questi dati sono emersi da test effettuati presso il Contidrom Test Center (situato vicino ad Hannover) e sono resi noti in Italia dal Centro Studi Continental. Per viaggiare sicuri anche sul bagnato, Continental consiglia a chi si sposta con un mezzo a motore di essere particolarmente prudente, di ridurre la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede.