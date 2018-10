Audi Q3 seconda generazione. Svolta stilistica con tratti decisi, al top dispositivi di assistenza alla guida

BRESSANONE - Il conto alla rovescia volge al termine: a novembre inizia la prevendita – con un listino che parte da 37.000 euro – dell’Audi Q3 di seconda generazione il cui lancio ufficiale, con il conseguente avvio delle consegne, è previsto per il mese successivo. I seguaci della “signora degli anelli” e i fans del suo Suv compatto non pensino alla semplice evoluzione di un modello di grande successo (solo in Italia ha superato in 7 anni di vita i 60.000 clienti): dal punto di vista stilistico la nuova Q3 rappresenta un’autentica svolta, come confermano i tratti decisi e l’aspetto più muscoloso, ma non meno rassicurante, rispetto alle linee morbide e tondeggianti del modello che sostituisce. Il look sottile e affusolato dei gruppi ottici conferisce alla vettura una sguardo reso più acuto e penetrante dai Led, che sono di serie per quanto riguarda la firma luminosa, mentre sono disponibili in opzione sia per i proiettori principali, sia per la soluzione di vertice, la configurazione Matrix Led che dosa con intelligenza l’intensità del fascio luminoso, modificandola in modo da non abbagliare gli altri utenti della strada pur garantendo sempre la massima visibilità.



Non meno innovativa è l’architettura, pensata per sfruttare al meglio l’incremento delle dimensioni che ha portato la lunghezza a 4.485 mm (97 in più della precedente) e la larghezza a 1.849 mm (+18), mentre l’altezza è calata di 5 mm (ora sono 1.585): una riduzione contenuta, ma sufficiente per determinare proporzioni che enfatizzano la presenza su strada e la sportività della nuova Q3.

Della crescita, che ha riguardato anche il passo (aumentato di 77 mm a quota 2.680), hanno beneficiato l’abitabilità e la capacità di carico, ora paragonabili – e in qualche caso addirittura superiori – a quelle della più grande Q5. Il divanetto posteriore in grado di scorrere longitudinalmente di 15 cm e gli schienali reclinabili secondo 7 differenti hanno messo a disposizione un volume del vano bagagli su misura per ogni esigenza: quando l’equipaggio è al completo varia da 530 a 675 litri, mentre con due passeggeri a bordo e i sedili posteriori ripiegati la capacità arriva a 1.525 litri.

Davvero ricca la dotazione per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, tra i quali sono di serie ci sono le due declinazioni – Basic e Front – del sistema “anti-tamponamento” in grado di rilevare situazioni potenzialmente critiche che coinvolgono ciclisti, pedoni e altri veicoli, l’avvertimento per l’abbandono involontario della corsia di marcia e la sua declinazione attiva che – a partire da 60 km/h – interviene sullo sterzo rimettendo in rotta la vettura, mentre a richiesta è disponibile, sulle Q3 dotate del cambio S tronic a 7 marce, il sistema di assistenza alla guida adattivo che funziona fino alla velocità di 200 km orari a integra le funzioni dell’assistente alla velocità adattivo, dell’assistente al traffico in colonna (jam assist) e dell’assistenza per il mantenimento della corsia.

Questo sistema è a sua volta integrato nel “pacchetto assistenza” che comprende anche il riconoscimento della segnaletica basato su telecamera, l’ausilio al parcheggio plus (con il monitoraggio del traffico trasversale posteriore), la regolazione automatica degli abbaglianti e l’emergency assist.

In termini di infomobilità e connettività, la nuova Q3 conduce il proprietario in un mondo interamente digitale, che segna l’addio alla strumentazione analogica, sostituita da un display configurabile da 10,25 pollici che a richiesta può essere sostituito dall’Audi Virtual Cockpit con schermo da 12,3” e accessibilità a un maggior numero di funzioni.

Analoga alternativa per il display Mmi touch da 8,8 pollici di base, mentre in alternativa si può scegliere il più grande (10,1”) display della versione top di gamma “Mmi navigation plus”.

Con un’Audi è difficile rimanere delusi dal comportamento stradale o dal piacere della guida. E la nuova Q3 non ha fatto eccezione, rivelandosi brillante, equilibrata e appagante con tutte le motorizzazioni disponibili al lancio, e cioè tre Tfsi turbo a benzina tutte abbinate al cambio automatico S tronic a 7 rapporti (1.5 da 150 cv a trazione anteriore, 2.0 da 190 e 230 cv con trazione integrale quattro) alle quali si affianca il turbodiesel 2.0 da 150 cv disponibile sia con trazione quattro e cambio manuale a 6 marce, sia con 4 ruote motrici e trasmissione S tronic.

In Italia la gamma comprende gli allestimenti Business, Business Advanced e S line, oltre alla versione di lancio “Edition one” basata sulla S line ai cui equipaggiamenti si aggiungono i fari Led Matrix, l’assetto sportivo e i cerchi in lega da 20 pollici.