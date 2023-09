Citroën ë-C4 ed ë-C4 X: al volante emerge tutto il comfort e la praticità dell’elettrico

Un po’ crossover e un po’ coupé, di certo la Citroën C4 è una vettura che non passa inosservata. La cifra stilistica del Double Chevron è proprio quella di stupire con forme audaci e proiettate verso il futuro. È il caso della versione elettrica della berlina francese che, seppur abbia debuttato due anni fa, presenta un design decisamente attuale. Citroën ha deciso di ampliare la gamma elettrica della ë-C4, e della versione fastback ë-C4 X, con una versione più potente e in grado di garantire una maggiore autonomia.

Non cambia nulla dal punto di vista visivo. Con i suoi 436 cm di lunghezza, la ë-C4 mantiene le dimensioni da berlina pur presentando un’altezza da terra da Suv (15,6 cm), così come protezioni inferiori e passaruota in plastica nera, associato ad uno stile da coupé che confluisce nel portellone posteriore e che termina con un piccolo spoiler. Ancora più lunga (si parla di ulteriori 24 cm), la ë-C4 X presenta invece una silhouette con un lunotto posteriore fortemente inclinato. Entrambe le soluzioni sono state accuratamente studiate per ottimizzare l’aerodinamica migliorando, così, l’efficienza complessiva delle vetture.

Le novità maggiori sono quelle nascoste sotto la carrozzeria. Il già presente motore a magneti permanenti da 136 CV è stato affiancato dal nuovo motore elettrico sincrono da 156 CV e 260 Nm di coppia massima. Quest’ultimo viene associato ad una batteria da 54 kWh, dotata di una diversa composizione chimica (80% nichel e 10% di manganese e cobalto) che consente di incrementare l’efficienza garantendo fino a 420 km di autonomia nel ciclo WLTP. Di serie è previsto un caricatore monofase da 7,4 kW, in grado di ricaricare la vettura in circa sette ore e mezza. Tempo che viene drasticamente ridotto a cinque ore con il trifase da 11 kW, fornito come optional a 300 euro. Entrambi i modelli sono inoltre compatibili con le colonnine di ricarica rapida da 100 kW passando dal 20% all’80% in appena mezz’ora.

Entrando nell’abitacolo si percepisce la cura dei dettagli, sensazione confermata non appena ci si siede sui comodi sedili firmati Advanced Comfort. A stupire è soprattutto la praticità con numerosi vani, tra cui una mensola per la ricarica wireless dello smartphone, oltre al cassetto estraibile dinnanzi al passeggero per sorreggere un tablet. Comodo e di facile consultazione lo schermo touch da 10” al centro della plancia, mentre il display dinnanzi al conducente, pur riportando tutte le funzioni, risulta piccolo e con una grafica troppo minimal.

Le molteplici regolazioni del sedile permettono di trovare subito la giusta seduta, oltretutto si è posizionati piuttosto vicini al pavimento il che è senz’altro un punto a favore. Sulle strade dell’Ile de France, poco a nord di Parigi e teatro della prova, sia la ë-C4 che la versione X si sono mostrate subito ben bilanciate così negli allunghi che nei tratti più guidati. In particolare, vista l’altezza da terra della vettura, ha stupito lo scarso rollio in curva e l’agilità complessiva nel misto. Lo sterzo, progressivo nella risposta, risulta ben tarato con gli ammortizzatori, quest’ultimi dotati di fine corsa idraulico in grado di assorbire al meglio ogni asperità. Appena percettibile il sibilo del motore elettrico, grazie alla buona insonorizzazione dell’abitacolo e gli pneumatici da 18” A+ che riducono la resistenza al rotolamento.

Tramite l’apposito selettore al centro della plancia, la ë-C4 e la ë-C4 X offrono tre modalità di guida. Nella più tranquilla Eco, con potenza limitata a 80 kW (109 CV), la vettura stupisce per la sua fluidità e scorrevolezza, la marcia diventa più progressiva in Normal potendo contare su 80 kW (109 CV). Infine, nella modalità Sport, si dispone di tutta la potenza dei 156 CV e la risposta al pedale dell’acceleratore diventa immediata offrendo anche una guida decisamente coinvolgente. Poco invasiva la frenata rigenerativa, anche incrementandone la forza tramite l’apposito tasto B nella console, utile soprattutto nel traffico cittadino e nei tratti con maggiori pendenze.

La ë-C4 e la ë-C4 X con motore da 156 CV sono acquistabili solamente nella versione Shine con prezzi di listino che partono rispettivamente da 41.750 e 41.800 euro. L’allestimento si presenta decisamente ricco offrendo di serie il sistema di frenata automatico basato sul radar, in grado di individuare pedoni e ciclisti, oltre al navigatore dotato di retrocamera. Interessante anche l’offerta di leasing Ëasy Go che prevede, tra le altre cose, anche il wallbox per la ricarica dimestica incluso.