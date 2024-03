EV9, l’eccellenza di Kia: il Suv premium elettrico: è agile e scattante nonostante le dimensioni

COURMAYEUR - Sulla neve ghiacciata della Val Ferret, alle pendici del Monte Bianco, la EV9 spicca per la sua imponenza ma anche per l’agilità con cui affronta i terreni più insidiosi. L’ammiraglia elettrica della Kia, finalista al prestigioso “Car of the Year” già vinto due anni fa dalla sorellina EV6, è la vetrina tecnologica (e stilistica) del brand coreano. Un maxi-suv lungo 5 metri, largo 1,98 e alto 1,75 certo non concepito per le dimensioni delle nostre metropoli, ma ideale per i mercati di Stati Uniti e Cina. Anche sui percorsi extraurbani tuttavia la EV9 si esalta e offre un’insospettabile “leggerezza” nell’utilizzo misto, oltre a sfoggiare spazi interni molto ampi, con interni modulari a 6 o 7 posti e i sedili della seconda fila che si possono ruotare ottenendo un vero salotto. Nel nostro test la versione Gt-Line, con listino da 81.650 euro e trazione integrale, suggerisce un ideale impiego ludico per gli amanti degli sport invernali: sistemare sci e scarponi per un’intera famiglia non è un problema.

EV9 è per Kia l’evoluzione della specie nativa elettrica e su questo modello sono confluite le più recenti tecnologie, anche quelle di assistenza per una guida autonoma di livello 3: può compiere da sola anche manovre delicate come il sorpasso, pur richiedendo – come impongono le norme - la vigile attenzione del guidatore. La plancia hi-tech “sospesa” ospita il Triple-Panorama-Display con un cluster da 12,3 pollici davanti al conducente per le informazioni di viaggio, uno schermo Avnt da 12,3 pollici per la gestione dell’infotainment uno da 5,1” per la climatizzazione. Prezioso nella guida l’Head-Up Display con realtà aumentata. Android Auto e Apple CarPlay sono standard, il riconoscimento vocale basato sul linguaggio naturale favorisce l’utilizzo di servizi come la navigazione.

La forma squadrata ha linee tese e non penalizza l’aerodinamica, che ottimizzando gli elementi strutturali come le alette d’aria attive con Air Curtain ha consentito di ottenere un Cx eccellente di 0,28. Nel frontale i fari verticali sono a Led e rendono la vettura riconoscibile anche da lontano.

Le batterie a ioni di litio da 99,8 kWh offrono la possibilità di optare per la trazione posteriore (Rwd) o integrale (Awd), quest’ultima con due motori elettrici. La potenza è rispettivamente di 150 kW-203 cv con 350 Nm di coppia e 283 kW-384 cv con 600 Nm (fino a 700 attivando la funzione Boost). L’autonomia varia da 497 a 541 km, la velocità massima è di 185 km l’ora per la EV9 a trazione posteriore, 200 per l’integrale. «Entro il 2027 – spiega il Ceo di Kia Italia, Giuseppe Bitti – lanceremo globalmente 15 modelli full electric e siamo pronti anche in Italia a sostenere la grande svolta, anche se oggi ad alimentare il nostro mercato sono soprattutto Sportage e la citycar Picanto che stiamo per lanciare nella nuova generazione. La EV9 testimonia comunque quanto importante sia stata la crescita del nostro brand». Kia Corporation è in continua espansione. Nel 2023 è lievitata a livello globale del 6,4% con oltre 3 milioni di vetture vendute e ricavi aumentati del 15,3% a 68,57 miliardi di euro. Anche in Europa il marchio coreano ha messo a segno la migliore performance di sempre con 572.297 unità (+5,4%) e una quota di mercato del 4,5%. I veicoli elettrificati, da quelli dotati di propulsione ibrida o plug-in ai full-electric, sono stati 217.145 (+9%) e rappresentano il 37,9% delle vendite totali.

La nuova EV9, con quasi 3mila esemplari consegnati, ha dato un contributo anche di immagine mentre nel Vecchio Continente il modello più desiderato resta Sportage (165.354 unità immatricolate). Le vendite di veicoli 100% elettrici sono cresciute del 22,7% a 80.999 unità: merito della nuova Niro EV (40.074 unità) seguita dalla EV6 con 36.195 e dalla e-Soul (1.887). Kia ha cambiato filosofia negli ultimi anni, puntando con decisione e ingenti investimenti sulla mobilità sostenibile, che con il design è oggi la maggior fonte di seduzione. I modelli elettrificati rappresentano ormai il 19,1% delle vendite totali, con un aumento di 2,3 punti percentuali in dodici mesi. Prossimo obiettivo, legato alla continua crescita nei principali mercati come Nord America ed Europa dove la domanda di veicoli ad alto valore aggiunto è forte, è raggiungere già quest’anno la soglia globale dei 3,2 milioni di veicoli.