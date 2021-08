Magie RS, l’Audi A3 che va quasi a 300 orari. Adotta una nuova tecnologia per la distribuzione della coppia

INGOLSTADT - Assetto ribassato e coppia aumentata, Torque Splitter e tre modalità di guida in più, sette in totale. Audi non aveva mai “osato” tanto con la compatta A3, nemmeno nella sua variante RennSport, ossia RS. Attesa per l’autunno, la vettura ha un’impostazione più bassa di 10 millimetri rispetto alla S3 e di 25 a confronto della stradale da cui deriva. La potenza dell’ultrapremiato turbo benzina da 2.5 litri è sempre di 400 cavalli, peraltro disponibili già a 5.600 giri, quasi 3.000 in meno, ma i Nm metri raggiungono quota 500 (prima erano 480). In termini di velocità significano anche 290 chilometri all’ora, almeno per chi decide di investire sul pacchetto Dynamic Rs e sui freni carboceramici. Altrimenti, l’andatura massima di serie è di 250, con un secondo livello a richiesta di 280. La Rs 3, a listino come sedan e come sportback, vanta un’accelerazione da 0 a 100 ancora più impressionante per una compatta: 2,8 secondi, tre decimi meno di prima. Ingolstadt ha immaginato di doversi congedare dalla declinazione RS alimentata da un motore termico con un modello “indimenticabile”. Audi ha già imboccato la strada della conversione elettrica ed è pertanto lecito supporre che la RS 3, il modello di accesso alla famiglia ad alte prestazioni, non avrà un’erede. Non a benzina, almeno.

Il Toruqe Splitter è una nuova tecnologia per la distribuzione attiva e totalmente variabile della coppia tra le ruote posteriori che aumenta la sicurezza e facilita la guida, soprattutto quando si schiaccia con decisione sul pedale dell’acceleratore. In realtà, pur essendo perfino disponibile per la prima volta anche con gli pneumatici semi-slick Pirelli P Zero Trofeo R come primo equipaggiamento (con sovrapprezzo, s’intende), la vettura è destinata anche agli impieghi più “civili”. E tuttavia, la casa dei Quattro Anelli l’ha impostata in maniera più aggressiva, ad esempio allargando la carreggiata: 3,3 centimetri in più all’avantreno e, per la sola Sportback, anche di 10 millimetri sul retrotreno. Con l’Audi Select, chi guida ha sette opzioni. Una delle tre aggiuntive, la RS Torque Rear, è per le evoluzioni controllate nel drifting. Le altre sono la RS Individual e la Rs Perfomance. Dalla pista, intesa come motorsport, la RS 3 ha mutuato anche la strumentazione, che beneficia sia del virtual cockpit con schermo da 12,3” (di serie) sia dello head-up display che lievita sopra la plancia per realizzare la quale il costruttore ha fatto ricorso alla fibra di carbonio.