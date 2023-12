Sportequipe 8, premium accessibile. Arriva l’ammiraglia ibrida ricaricabile che sarà anche a Gpl. Autonomia record: 1.300 Km

VALLELUNGA - Il DR Automobiles Groupe chiuderà il 2023 con 35mila unità attraverso i marchi DR Motor e EVO che nei primi 10 mesi dell’anno hanno già raggiunto 26.679 unità con una crescita che sfiora il 40% e, se il mercato a fine 2023 arriverà a 1,57 milioni di pezzi come previsto dall’UNRAE, il costruttore molisano raggiungerà una quota del 2,2%. Risultati incredibili fino a qualche anno fa e destinati a rafforzarsi sia con il recente ingresso sul mercato spagnolo sia con il marchio Sportequipe, che è in rampa di lancio con 30 concessionari e, dopo aver introdotto in rapida successione la 5, la 6 e la 7, è pronto a mettere sul piatto la Sportequipe 8. Trattasi di un Suv basato sulla Chery Tiggo 8 Pro lungo 4,7 metri con abitacolo 7 posti e dotato di un sistema di propulsione ibrido plug-in capace di erogare 317 cv per uno 0 a 100 km/h in 6,9 secondi. Dunque un bel salto per prestazioni, tecnologia e posizionamento visto che parliamo di un’auto proposta ad un prezzo di listino che sfiora i 50mila euro.



Questo vuol dire forse che il gruppo DR vuole andare oltre il GPL al quale deve la quasi totalità delle proprie vendite? Nient’affatto perché la Sportequipe 8 avrà anche una versione tri-fuel che potrà rifornirsi alla pompa di benzina, alla spina e anche ai distributori di GPL con un’autonomia complessiva di 1.300 km. Nell’attesa, la versione di partenza offre 1.000 km senza soste e dati interessanti, grazie al sistema ibrido plug-in composto da un motore 1.5 turbo da 146 cv e da due motogeneratori elettrici, da 70 kW e 55 kW, inseriti all’interno di una trasmissione automatica bimodale. Il sistema può funzionare in parallelo quando si chiede la presenza di tutti i 317 cv e 545 Nm dichiarati, oppure in serie quando, in determinate circostanze, la parte elettrica spinge da sola la vettura mentre il 4 cilindri gira unicamente per tenere in carica la batteria che si trova sotto il pavimento, è raffreddata a liquido, ha una capacità di 19,3 kWh e si ricarica a 6,6 kW.

Utilizzata invece come ibrida plug-in, la Sportequipe 8 può marciare in elettrico per 80 km prima di affidarsi alla spina o al motore a scoppio. Quando lo stato di carica lo consente, il guidatore può scegliere se marciare in ibrido o in elettrico e, in ogni caso, selezionare due modalità di guida (Eco e Sport) e tre livelli di recupero dell’energia.

I dati di omologazione dicono che la Sportequipe 8 ha un consumo medio inferiore al litro per 100 km ed emissioni di CO2 pari a 22 g/km. Niente male per un Suv che offre un’ottima abitabilità, un bagagliaio che va da 250 a 1.500 litri, passando per gli 800 litri quando si viaggia in 5, ed è accessoriato di tutto punto per sicurezza, comfort e anche con un livello di personalizzazione elevato. Con l’allestimento Exclusive Edition infatti, per 5.000 euro si possono avere il punto di colore che si desidera – grazie ad una pellicola opaca applicata in fabbrica sulla carrozzeria – e rivestimenti interni in pelle fornita dallo specialista reggiano Medici e in Alcantara, cucite a mano da maestranze che lavorano negli stabilimenti DR a Macchia di Isernia. Il tutto con discrete caratteristiche di marcia e un prezzo di 49.900 euro. Per chi invece vuole un fuoristrada vero e non sente bisogno né di spina né di GPL, in listino c’è il K2. Basta un colpo d’occhio per capire che le fonti d’ispirazione stilistica guardano proprio ai giganti dell’off-road. La dotazione tecnica poi è quella giusta: telaio a longheroni separato dalla carrozzeria di tipo torpedo, sospensioni posteriori ad assale rigido, trazione 4x4 inseribile con bloccaggio elettrico dei tre differenziali e trasmissione automatica a 8 rapporti con riduttore.

Il motore è un diesel 2 litri da 162 cv, l’angolo di attacco è di 37°, quello di dosso 23° e di 31° quello di uscita mentre l’altezza da terra è di 220 e di 500 mm la profondità di guado.



La K2 è lunga 4,64 metri, costa 54.500 euro ed è garantita 5 anni o 100.000 km, così come la Sportequipe 8 e le altre sorelle in gamma. A questo proposito, Sportequipe ha lanciato per la “6” – che da febbraio sarà disponibile anche con lo stesso sistema ibrido plug-in della “8” – e la “7” la formula Drive To Buy insieme al partner finanziario Drivalia. In pratica, si può prendere in abbonamento mensile – 699 euro per la “6” e 799 euro per la “7” per un massimo di 12 mesi – iscrivendosi al servizio con l’acquisto del coupon attraverso Amazon o i Drivalia Mobility Store a 249 euro o a 199 euro presso i concessionari.

Il processo è totalmente digitale anche per il pagamento e, già dal secondo mese, si può poi decidere di restituire la vettura senza penali oppure acquistarla a titolo definitivo utilizzando quanto già versato come anticipo da decurtare dal prezzo di listino.