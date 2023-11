Skoda rinnova l’ammiraglia, un modello davvero Superb con 100 km di autonomia in solo elettrico

Massimo pragmatismo. Una virtù da sempre riconosciuta a Skoda, ma rilanciata con la quarta generazione dell’ammiraglia Superb di recente svelata a Praga. Proseguirà un percorso iniziato nel 2001 che conta 1,6 milioni di esemplari prodotti nell’arco di tre generazioni, sempre puntando su spazio ed efficienza. Lo farà anche in futuro, visto che in Italia arriverà solo in una variante Station Wagon cresciuta di 4 cm per offrire benefici in termini di abitabilità e capacità di carico. La capienza del baule sale a 690 litri con i sedili in posizione d’uso, fino ai 1.920 reclinando gli schienali. La vera rivoluzione stilistica si trova infatti dentro l’abitacolo, votato al digitale e rivestito con materiali che omaggiano eleganza e sostenibilità.

Al centro della plancia campeggia il display a sfioramento da 12,9 pollici, appena sopra le manopole multifunzione per la gestione del climatizzatore, che rappresentano la perfetta sintesi tra praticità digitale e analogica. Tra le soluzioni “Simply Clever”, vero tratto distintivo del brand boemo, troviamo il raschietto per il ghiaccio sullo sportellino del serbatoio ed un portabottiglie da 1,5 litri nelle portiere anteriori e posteriori. Sei le motorizzazioni che guardano alla frequenza di utilizzo come alle lunghe percorrenze, compresa la versione plug-in da 204 cv ora in grado di superare i 100 km di autonomia in elettrico. La lista include l’inedita unità benzina mild-hybrid 1.5 da 150 cv, oltre ai diesel 2.0 TDI da 150 cv e da 193 cv a trazione integrale. Arriverà nelle concessionarie in primavera, ad un prezzo di partenza stimato di 45.000 euro.