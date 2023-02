Toyota, su strada con la versione Full Hybrid dell'auto più venduta al mondo, la Corolla

MALAGA – Più cavalli, meno emissioni. Toyota ha aggiornato con la quinta generazione della tecnologia ibrida la dodicesima generazione dell'auto più venduta al mondo, la Corolla. In Italia arriva con il mese di marzo nelle carrozzerie hatckback e station wagon, entrambe fabbricate nel Regno Unito. La Sedan, prodotta in Turchia, non viene importata nel Belpaese. I sistemi full hybrid che hanno sancito il successo planetario del colosso nipponico – primo costruttore al mondo con un paio di milioni di esemplari in più rispetto al rivale tedesco – sono basati sulle unità quattro cilindri benzina da 1.8 e 2.0 litri.

Toyota ha ufficializzato un incremento della potenza di sistema di 18 cavalli per la prima e di 12 per la seconda, che arrivano così a 140 e 196. Yasushi Ueda, ingegnere capo, chiarisce che l'aumentata efficienza della vettura è legata soprattutto alle componenti elettriche. A cominciare dalla piccola batteria agli ioni di litio da meno di un kWh di capacità sottoposta a una cura dimagrante che le ha fatto perdere il 14% di peso, ma che non le ha impedito di guadagnare una maggiore potenza istantanea. Le emissioni di Co2 sono scese di 2 g/km sul gruppo propulsore da 1.8 litri e di 12 su quello da 2.0, per il quale viene dichiarato un valore omologato sotto quota 100, 98 per la precisione. Nelle strade attorno a Malaga – con tratti in salita, autostradali e urbani, percorsi sempre senza prestare grande attenzione ai consumi – il computer di bordo conferma l'efficienza del modello con percorrenze molto vicine a quelle dichiarate: 19,3 km/l per la berlina da 140 cavalli (22,7 nel ciclo Wltp) e 18,2 per la familiare con il duemila in declinazione Gr Sport (21,7).

La Corolla Full Hybrid è un'auto razionale (non a caso è molto gettonata per le flotte) non solo nelle prestazioni (non oltre i 180 orari di velocità massima), ma anche negli spazi. L'abitabilità è buona per occupanti di taglia “normale” e lo stesso bagagliaio, peraltro con un interessante doppio fondo, è tutt'altro che esagerato: fra 361 e i 1.052 litri per la hatchback (con una cinquantina di litri in meno per le declinazioni alimentate dal duemila) e fra i 569 e i 1.606 per la Touring Sports (la 2.0 perde appena 15 litri). Le linee piuttosto convenzionali – gli interventi estetici sono limitati e riguardano il disegno della griglia frontale, la firma luminosa, le cornici dei fendinebbia e la parte inferiore del paraurti posteriore – garantiscono una buona visibilità e ne agevolano l'utilizzo del traffico.

Toyota ha arricchito le Corolla con un quadro strumenti ampliato (12,3'') e con nuovi sistemi di assistenza alla guida all'insegna del motto «la sicurezza non è un accessorio». La dotazione “base” include il pacchetto Safety Sense che comprende le funzioni “pre collisione” (limitazione dell'accelerazione a basse velocità, assistenza al traffico in ingresso agli incroci, assistenza al traffico in avvicinamento) oltre che, tra gli altri, l'arresto di emergenza. Sul modello diventano disponibili anche gli aggiornamenti wifi “over the air”.

La berlina misura 4,37 metri di lunghezza, 28 centimetri in meno rispetto alla familiare con la quale condivide larghezza (1,79) e altezza (1,46): il passo è di 2,64 metri per la prima e di 270 per la seconda. Lo spunto da 0 a 100 è sceso di 1,8 secondi sul modello da 140 cavalli (9,1) e di 0,5 su quello da 196 (7,4). Tra le cose non esattamente funzionali ci sono l'accesso e lo spazio ricavato alle tasche delle porte laterali.

Il lancio della rivisitate Corolla è accompagnato dalla promozione Wehybrid che prevede sconti, peraltro limitati nel tempo, fino a 4.000 in caso di permuta o rottamazione. Significa che i prezzi partono dai 29.800 euro della hatchback Active da 1.8 litri (33.300 a listino), dai 31.300 per la familiare (35.800) e dai 32.300 per la Gr Sport, che beneficia dell'agevolazione massima (36.300 a listino).