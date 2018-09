UX, ibrida in modo brillante. Al volante della compatta Lexus che fa del piacere di guida uno dei suoi must

STOCCOLMA - L’Italia sarà la sua casa, se non altro perché il nostro mercato sarà quello dove dovrebbe avere l’accoglienza migliore tra tutti quelli europei. La Lexus UX è il terzo modello a ruote alte, almeno per noi che abbiamo accolto dapprima la RX e poi la NX. Non a caso, parliamo rispettivamente del modello più venduto della storia e quello più gettonato in Europa e in Italia del marchio che il prossimo anno compirà i suoi primi 30 anni.



Quella sottile linea rossa. La UX vuole inserirsi in questo solco allargando il pubblico di Lexus e spingerne le vendite portandole in Europa dalle attuali 74mila alle 100mila previste nel 2020. La UX è il modello giusto per riuscirci, almeno per le sue caratteristiche. È infatti lunga 4,49 metri e la tipica calandra a clessidra delle altre Lexus, ma ha superfici più morbide, proporzioni più slanciate e una coda abbellita da un gruppo ottico unico formato da 120 led, che nel punto più stretto è spesso solo 3 mm e alle estremità forma due piccole pinne che danno alla UX un tocco di sensualità.

Da vivere con naturalezza. L’abitacolo è accogliente. Di fronte ci sono spazio ed ampia visibilità, grazie a montanti dalle dimensioni ragionevoli e ad una linea di cintura particolarmente bassa, anche per il parabrezza. In questo modo si siede solo un po’ più alti di una comune berlina, ma si ha la sensazione di dominare la strada che fornisce un Suv. Il posto guida è comodo e la strumentazione è ricca, inoltre l’orientamento verso il pilota dei comandi sulla consolle e dello schermo “floating” in alto sulla plancia dà la sensazione di essere avvolti, senza essere soffocati. Il sistema si comanda attraverso il touchpad: bisogna farci l’abitudine, così come alle rotelle e ai cursori che sono posizionati ai bordi, quasi non si vedono, ma con le dita si trovano facilmente. La generale sensazione di qualità è buona, arricchita Meno spazio è stato riservato alla testa di chi siede dietro e ai bagagli, anzi il vano appare nettamente meno capace rispetto a quello delle avversarie. Tuttavia, sotto il piano c’è altro spazio e i tecnici giapponesi stanno lavorando per renderlo sfruttabile.



Reagisce come non ti aspetti. Il percorso di prova prevede soprattutto le strade di Stoccolma. Traffico ordinato, a tratti un po’ meno flemmatico di quello che un latino potrebbe immaginare nella Scandinavia, ma quel che è conta è vedere quanto questa giapponese sia davvero europea. La UX piace immediatamente per la souplesse di marcia, la silenziosità e il modo di stare su strada: non certo morbido, ma sicuro e con un rollio praticamente inesistente. Merito del baricentro più basso della categoria, della scocca rigida e delle sospensioni posteriori multi-link, ma soprattutto del nuovo sistema ibrido con motore 2 litri da 178 cv. La sua caratteristica principale infatti è la risposta all’acceleratore mai così pronta e quasi del tutto priva dell’effetto scooter, considerato da sempre il difetto del sistema Toyota. Intendiamoci: il motore prende giri, ma lo fa con voce sommessa e la risposta è immediata, così come lo è il modo in cui la vettura guadagna velocità. Finalmente! La punta massima è di 177 km/h autolimitati mentre è decisamente più interessante l’accelerazione (0-100 km/h in 8,5 s.).

Se la usi meno, ti ricompensa. La Lexus UX arriverà nel primo trimestre 2019 a partire da 37-38mila euro con una gamma articolata in 4 allestimenti: Executive, Premium (che sarà la più venduta), Luxury ed F-Sport. I listini sono ancora da finalizzare, ma saranno pronti ad ottobre con l’apertura degli ordini. Interessante la formula di noleggio a lungo termine Pay per Drive Connected: si versa un anticipo e si paga la rata mensile, ma se l’auto fosse sottoutilizzata rispetto ai termini del contratto, Lexus riconosce un bonus da scontare con una diminuzione della rata o sul valore finale della vettura.