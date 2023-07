MyLocauto Friends, i vantaggi sono retroattivi. Il programma di fidelizzazione dell’azienda di autonoleggio ascolta i clienti

MILANO - C’è chi con la customer care si riempie la bocca di parole spesso prive di significato e chi invece ha fatto del riguardo nei confronti del cliente un elemento fondante del proprio Dna. È il caso di Locauto, azienda 100% italiana da oltre 40 anni protagonista a tutto campo del noleggio a breve e lungo termine, dedicandosi con la stessa attenzione sia al mercato dei privati, sia a quello degli operatori professionali. Una filosofia confermata nei fatti con una serie di proposte innovative, tutte focalizzate sulla semplificazione della vita dei clienti. Non a caso Locauto è stata la prima in Europa a lanciare Elefast, che consente di gestire in piena autonomia, direttamente dall’app Locautorent, l’intera pratica del noleggio, senza code e perdite di tempo.

Per non parlare dello Smart check-in che dal 2020 rende possibile noleggiare un’auto o un veicolo commerciale direttamente dal parcheggio, evitando da un lato code e assembramenti, dall’altro un inutile spreco di scartoffie. L’idea più recente, presentata a Milano nel corso di un informale incontro conviviale, si chiama MyLocauto Friends ed è un programma di fidelizzazione messo a punto – ha spiegato Giuliano Benaglio, responsabile Marketing della società – dopo aver studiato le analoghe iniziative adottate nei più diversi comparti merceologici.

L’iscrizione al programma è assolutamente gratuita, e in base ai noleggi effettuati i clienti vengono inseriti in uno dei tre livelli previsti, a ciascuno dei quali corrispondono sconti di diversa entità (10, 15 e 20%) e un differente pacchetto di offerte e servizi dedicati. Il tutto con il vantaggio, raramente previsto da analoghe iniziative, della retroattività: già al momento dell’iscrizione si viene infatti inseriti nel livello determinato dai noleggi già effettuati.

Una soluzione gradita dai clienti interpellati con un sondaggio che ha raccolto 8.000 suggerimenti e che rafforza la «customer centricity come elemento fondamentale della strategia aziendale, capace di offrire un’esperienza ancora più semplice e al tempo stesso esclusiva» ha detto Raffaella Tavazza.

Nominata a maggio 2022 Ceo del gruppo, la manager ha anche tracciato un quadro del mercato, prevedendo un’estate calda soprattutto per la domanda proveniente dall’estero, mentre gli italiani appaiono più guardinghi. Per quanto riguarda il futuro prossimo aziendale, il suo obiettivo è rafforzare il lungo termine dopo gli sforzi sostenuti per potenziare il breve.