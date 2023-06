Zity, il car sharing elettrico conquista Milano. La proposta EV by Mobilize chiude il primo anno di attività con bilancio ottimo

In un mercato del car sharing che, pur registrando confortanti segnali di ripresa, fatica a tornare ai livelli pre-pandemia, la proposta “elettrica” di Zity by Mobilize chiude il primo anno di attività a Milano con un bilancio più che lusinghiero. Lo ha spiegato a suon di cifre Thiago Figueira, direttore generale della filiale italiana, affiancato per l’occasione dal numero uno globale Javier Mateos, che con la sua presenza ha voluto sottolineare la bontà di una scelta che ha spinto ad aggiungere il capoluogo lombardo al non lungo, ma più che qualificato elenco delle location in cui la flotta Zity è già operativa: Madrid dal 2017, Parigi dal 2020 e Lione che ha attivato il servizio un paio di mesi prima di Milano, dove la flotta di 450 Dacia Spring a elettroni arricchisce una flotta già costituita da 1.450 vetture.

Figueira ha ricordato come le previsioni iniziali che puntavano a raccogliere 60.000 iscrizioni nell’arco dei primi 12 mesi siano state superate, e non di poco, dai 70.000 utenti che hanno scaricato l’app tramite la quale hanno potuto effettuare circa 500.000 noleggi, per una percorrenza totale vicina ai 4 milioni di chilometri.

Sotto il profilo ambientale, i veicoli Zity a emissioni zero hanno consentite di emettere nell’atmosfera 500 tonnellate di CO2 in meno, l’equivalente di una coltivazione di 3.000 alberi. In termini economici, invece, il fatturato 2022 dell’azienda – che attualmente conta 30 dipendenti diretti, un “equipaggio” destinato a crescere – è stato di 1,5 milioni di euro, cifra che si prevede di triplicare quest’anno per arrivare al break-even a Milano entro la metà del 2024.

Intanto, la buona partenza ha già aperto le porte a un anno ricco di novità: la prima è costituita dal “Safe driving pilot” già adottato a Madrid, dove ha ridotto l’incidentalità del 51%, e ora in fase di installazione su 250 unità della flotta milanese. È una soluzione tecnologica che aiuta i sistemi di sicurezza dell’auto insegnandole ad “anticipare” i pericoli mettendo in guardia il guidatore.

La seconda novità del 2023 è rappresentata dall’arrivo di Duo, il quadriciclo elettrico a due posti sviluppato da Mobilize e destinato a prendere il posto della Twizy, la silenziosa “motocicletta” coperta a quattro ruote con 100 km di autonomia che nel 2011 rappresentò l’originale proposta Renault per una mobilità urbana individuale a emissioni zero. In prospettiva più lontana, sia il numero uno mondiale, sia il responsabile Zity per l’Italia hanno convenuto sull’importanza di vagliare le opportunità di sviluppo del business, estendendolo a nuova realtà urbane. Per quanto riguarda il nostro Paese, la prima nella lista di un futuro, possibile sbarco è ovviamente Roma, com’è logico per una filosofia di mobilità focalizzata soprattutto sulle maggiori aree metropolitane dei vari mercati.