Drone precipita su autostrada A6, denunciato 28enne che lo guidava da sotto al viadotto

CUNEO - Un drone di 250 grammi di peso si è schiantato sull'autostrada A6 a Fossano (Cuneo). Il fatto è successo nei giorni scorsi ed è stato reso noto oggi. Nessuna conseguenza per gli automobilisti in transito sulla Torino - Savona, ma il pilota è stato identificato e denunciato dalla polstrada.

Il pilota per hobby , R. D., 28 anni, di Fossano, è stato scoperto da una pattuglia della polizia stradale mentre recuperava i pezzi del drone con la sua auto in sosta nella corsia d'emergenza del viadotto Generale Romano dell'A6. Il giovane aveva anche spiegato che stava recuperando i pezzi del suo drone che era precipitato sul viadotto: ne aveva perso il controllo e il segnale Gps mentre lo pilotava da una postazione in mezzo ai campi, 80 metri sotto il viadotto. Il 28 enne è stato denunciato per violazione del regolamento Enac, l'Ente nazionale aviazione civile, che prevede il divieto assoluto di sorvolo di qualsiasi "infrastruttura sensibile lineare" come autostrade, ferrovie e gasdotti.