Il GPL all’assalto della doppia cifra e i privati spingono più delle flotte

L'alimentazione a Gpl si sta affermando come un’alternativa vantaggiosa dal punto di vista economico per i clienti privati: il prezzo al litro attuale si attesta intorno a 0,70 euro, contro una benzina che supera costantemente 1,8 euro. I dati suggeriscono però che per quanto riguarda le flotte aziendali, tra immatricolazioni alle società e noleggi, rappresenta ancora una minoranza. Guardando i primi quattro mesi del 2024, il Gpl rappresenta il 9,1% del totale delle immatricolazioni, collocandosi in quarta posizione per tipologia di alimentazione alle spalle di ibride, benzina e diesel. Osservando però i numeri riguardanti le società, il divario si amplia e il Gpl va a costituire solo il 4,9%.

Un dato che rimane relativamente costante nel tempo e che dimostra che se i clienti privati stanno apprezzando sempre di più i bassi costi di gestione delle auto a gas, la scelta limitata di modelli, tutti di fascia medio-bassa, forse penalizza questa alimentazione dal punto di vista delle aziende. Attualmente i marchi che continuano a puntare sulle vetture a gas sono soltanto Renault e Dacia in Europa, Hyundai e Kia dalla Corea del Sud e DR, casa italiana che utilizza però i propulsori prodotti dalla cinese Chery. L’assenza di vetture a Gpl di segmento superiore al C può essere quindi un fattore determinante che ne limita la diffusione tra le flotte aziendali.

Renault offre l’alimentazione a Gpl sulla Clio e sul Suv compatto di segmento B Captur, mentre Dacia propone lo stesso propulsore della casa francese, un 1.0 turbo tre cilindri da 100 cv, sull’intera gamma composta da Sandero, Duster e Jogger. La coreana Hyundai prevede l’alimentazione a gas sulla piccola i10 di segmento A, sulla i20 di segmento B e sul Suv compatto Bayon: si tratta nel primo caso di un motore 1.0 tre cilindri da 67 cv, negli altri due di un 1.2 quattro cilindri da 82 cv, tutti aspirati. Kia invece mantiene il Gpl sul Suv compatto Stonic, sulla media XCeed e sul Suv di segmento C Sportage: la prima monta un 1.2 quattro cilindri da 82 cv o un 1.0 turbo da 95 cv, la seconda solo il 1.0 turbo e la terza un 1.6 quattro cilindri da 136 cv.

DR, infine, offre la motorizzazione a gas sui suoi Suv compatti 3.0, 5.0 e 6.0. Il sistema Thermohybrid è proposto con un 1.5 aspirato da 114 Cv su 3.0 e 5.0, mentre sulla più grande 6.0 da 4.500 mm è presente nella versione turbo da 149 cavalli.

Con il declino nei numeri del diesel, colpito dai divieti di circolazione posti in alcune città importanti come Milano, l’alimentazione ibrida si è affermata come vera alternativa al benzina, sia con la soluzione mild che con quella full hybrid. Il Gpl è rimasto, come detto, una soluzione particolarmente gradita ai clienti privati, soprattutto con modelli come la Dacia Sandero che attualmente è il modello con il prezzo di listino più basso disponibile in Italia con un listino di 13.250 euro.