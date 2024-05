Iveco lancia GATE: il “pay-per-use” dei mezzi da lavoro

Anche il settore dei veicoli commerciali vive una transizione energetica lenta e, per quanto ci sia la consapevolezza che il diesel (anche con il mild-hybrid) sia destinato a recitare un ruolo predominante per molto tempo ancora, la quota delle alimentazioni alternative rimane bassa e anzi cala. L’elettrico infatti nei primi 4 mesi è al 2,7% rispetto al 3,4% dell’intero 2023 (la metà del 7% registrato in Europa), ma nel noleggio raggiunge il 5,7%. Una dinamica che conferma, anche in questa fascia di mercato, come le formule di utilizzo diano maggiore fiducia nelle fasi di passaggio e che per i costruttori c’è spazio per nuove iniziativa commerciali. Iveco ha rotto il ghiaccio con GATE, sigla che vuol dire Green & Advanced Transport Ecosystem.

Nei fatti, è una società separata da Iveco che ha l’obiettivo di semplificare la transizione con formule pay-per-use dedicate ai veicoli commerciali e pesanti a emissioni zero. Al centro dell’offerta c’è il nuovo eDaily e, in prospettiva, gli altri modelli elettrici, attuali e futuri, e ad idrogeno. La presentazione del progetto risale all’IAA Transportation di Hannover nel settembre del 2022 a cui sono seguite la costituzione della società e la costruzione dell’ecosistema attraverso alleanze come quella con WeFox (assicurazioni), Bridgestone (fleet management pneumatici) e ChargePoint (servizi di ricarica).

L’offerta è articolata in tre pacchetti. Easy offre tutto quello che ci si aspetta da un noleggio a lungo termine in termini di assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione bollo e copertura assicurativa. Energy aggiunge i servizi di ricarica integrandoli con quelli di posizionamento mentre eManager è rivolta a chi desidera avere accesso prioritario ai servizi di manutenzione e più strumenti di controllo e gestione. La differenza con le offerte NLT ordinarie è che ogni pacchetto può essere personalizzato e il cliente paga in base ai chilometri effettuati. Una forma dunque spuria dove, alla certezza della quota fissa del noleggio, si somma quella di pagare ciò di cui si fruisce effettivamente.

La prima consegna è avvenuta lo scorso febbraio con un eDaily furgone da 4,2 tonnellate dotato di motore da 140 kW e tre batterie modulari per una capacità lorda di 111 kWh (105 kWh netti), attraverso il concessionario Orecchia a Chrono Express, società che cura alcuni aspetti della logistica per lo stesso gruppo Iveco. Siamo dunque ad uno stato poco più che sperimentale, ma che coinvolge tutte le figure operative e che può fornire preziosi elementi di esperienza per affinare lo schema in vista dell’allargamento dell’offerta sia di prodotti finanziari sia di veicoli, a cominciare dall’S-eWay, elettrico e fuel cell, e proseguendo con il commerciale leggero realizzato su base Hyundai e che sarà presentato a settembre.