La mobilità integrata con Telepass è in pole: adesso c’è TBusiness

Sempre più connessa e integrata, la mobilità aziendale si sta evolvendo all’insegna della flessibilità e, soprattutto, della facilità di utilizzo. Va’ proprio in questa direzione Telepass la storica società italiana che, agli albori degli anni ’90, ha rivoluzionato il modo di viaggiare in auto con l’omonimo dispositivo permettendo di pagare il pedaggio autostradale senza fermarsi al casello aiutando, così, a decongestionare le principali arterie della penisola. Oltre allo storico servizio, Telepass nel corso degli anni ha notevolmente ampliato la sua offerta con un vero e proprio sistema integrato di soluzioni per la mobilità di oltre 7 milioni di clienti. Sfruttando le nuove tecnologie, la società italiana nel 2022 ha lanciato TBusiness: una nuova piattaforma dedicata alle aziende per semplificare la gestione del loro parco auto. Una soluzione, ampiamente personalizzabile, che oltre ai servizi già offerti da Telepass ne include altri inerenti la mobilità, le carte di pagamento e la rendicontazione semplificata delle spese aziendali dei collaboratori.

Nata dall’esperienza del Telepass con Viacard, TBusiness offre una semplificazione gestionale per le aziende che, tramite un portale web, possono tenere sotto controllo tutti i servizi di pedaggio e mobilità per i dipendenti e le flotte aziendali. Sempre tramite l’apposito profilo aziendale è possibile seguire le spese che vengono generate, scaricare report e CSV e avere a portata di click tutte le fatture. Inoltre TBusiness garantisce una serie di vantaggi sia fiscali, come la detrazione totale dell’IVA per i pedaggi aziendali, che economici come il cashback fino al 2% sull’utilizzo di diversi servizi con aziende partner. Oltre al monitoraggio aziendale, anche il dipendente può usufruire di numerosi benefici e servizi offerti da TBusiness. Per poterli utilizzare basterà semplicemente scaricare l’applicazione sul proprio smartphone e abbinarla al dispositivo Telepass. Inoltre è possibile associare il servizio a una carta virtuale prepagata, con IBAN, intestata all’azienda e ricaricata mensilmente.

I vantaggi sono molteplici: parcheggi convenzionati in aeroporti e stazioni, la sosta sulle strisce blu, il carburante o la ricarica elettrica alle colonnine, oltre all’uso di taxi, treni e persino traghetti così come servizi di sharing di biciclette, monopattini e scooter. L’utente può inoltre monitorare le spese e caricare le ricevute sul sistema semplicemente fotografandole con il suo smartphone. Non per ultimo anche il lavaggio dell’auto a domicilio grazie alla partnership con Wash Out. Oltre a offrire tutte le soluzioni necessarie per muoversi in sicurezza, garantendo la massima libertà e flessibilità per l’esperienza di viaggio, tramite TBusiness Telepass definisce un nuovo modello di mobilità integrata e intermodale che permette all’azienda di rendere più efficiente e semplice la gestione delle spese e, al contempo, consente al dipendente di muoversi in modo efficiente e flessibile affiancando all’auto altri mezzi riducendo, così, le spese e l’emissione di CO2. Un’offerta studiata appositamente per le aziende più dinamiche e soprattutto green, in grado di offrire un duplice vantaggio sia economico che ambientale.