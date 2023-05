Redrive, l’usato cambia passo: per il gruppo Koelliker un “piazzale” fisico e digitale

Facile per meccanismi di accesso e utilizzo. Rapido nelle modalità di esposizione e vendita. Sicuro in termini di valore e qualità dell’offerta. Competitivo per redditività. Ancora, innovativo e attrattivo. La rivoluzione nel mondo delle auto usate passa anche per la Rete. Si chiama Redrive il nuovo market place, “piazzale” fisico e digitale per esposizione e vendita, creato dal Gruppo Koelliker con l’intento di far sì che vendere e comprare vetture di seconda mano si riveli più facile, sia per i concessionari, sia per i privati.

Il Gruppo, pioniere in Italia nella proposta di soluzioni di mobilità sostenibili ed intelligenti, ripensa, dunque, il sistema di compravendita delle automobili usate, rendendolo più rapido, nonché sicuro.

Anzi, certificato, grazie al “Digital Passport”, strumento concepito per contenere le principali informazioni relative alla vettura, e, al contempo, per certificarla, appunto, mediante l’impiego di tecnologia Portable Blockchain. Una garanzia per chi vende – così, infatti, aumenta il valore delle auto – e, data la notevole riduzione del rischio, anche per chi è intenzionato ad acquistare. Il meccanismo è intuitivo e molto semplice da utilizzare. La piattaforma è integrata con il CRM e con tool digitali che impiegano “analytics” di mercato e un algoritmo per la valutazione dell’usato.

Attraverso Redrive, vero e proprio brand del Gruppo, i concessionari avranno numerosi vantaggi per quanto riguarda la redditività, la velocità di rotazione del piazzale, l’aumento delle permute e la capacità di attrazione di nuovi clienti. Una soluzione ideale anche per i privati che potranno usare la piattaforma per vendere direttamente la propria auto usata. Non solo. Entro fine anno sarà aggiunta al portale la possibilità, di acquistare vetture di seconda mano già dal sito. In un clic, quindi, o poco più. Il nuovo brand Koelliker è stato realizzato in partnership con BCA - British Car Auction, prima realtà in Europa a gestire il remarketing dell’usato a trecentosessanta gradi. «La nostra evoluzione e rivoluzione non si ferma – commenta Marco Saltalamacchia, Executive Vice President & Ceo del Gruppo Koelliker - Continuiamo ad investire e a stringere partnership strategiche per ampliare il nostro portfolio di servizi, soluzioni e prodotti. Crescere e studiare nuovi business è nel nostro Dna da sempre».



La trasformazione del mercato è evidente. E interessa l’intero settore. La piattaforma muterà, di fatto, l’approccio all’usato, rendendo anche possibile l’ampliamento della platea di potenziali clienti. Il sistema permette di superare eventuali dubbi e timori sulla effettiva condizione del mezzo. Senza trascurare la riduzione di tempi e procedure per la compravendita. «Con Redrive, progetto nel quale abbiamo creduto tantissimo – sottolinea Saltalamacchia - forniremo ai dealer la possibilità di accrescere il loro business, ai clienti privati di vendere e acquistare vetture usate garantite e fornite di Digital Passport, e al contempo questo nuovo brand ci dà l’ennesima occasione di confermarci come hub di soluzioni sostenibili e a disposizione del cliente e dei venditori».