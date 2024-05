Stellantis e le aziende: con Sixt e Avyens accordi a lungo raggio

Accessibilità e attenzione all’ambiente si uniscono nelle strategie commerciali di Stellantis e dei suoi partner per il noleggio dei veicoli aziendali: il gruppo automobilistico, infatti, si è alleato, in due accordi quadro separati dal valore “multimiliardario”, con Sixt e Avyens, che inseriranno nel loro portfolio una nutrita gamma di veicoli della galassia Stellantis, puntando sui modelli green e su offerte economicamente attraenti. In virtù dell’intesa con Sixt, fornitore di servizi premium di mobilità, Stellantis potrà vendere fino a 250.000 veicoli per la flotta di noleggio dell’operatore in Europa e in Nord America nei prossimi tre anni. Le prime consegne sono già iniziate e proseguiranno durante l’anno; si tratta di veicoli dei brand Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Ds Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall e Maserati.

L’accordo con Ayvens (nata un anno fa quando Ald Automotive ha acquisito LeasePlan) prevede numeri ancora più importanti: le affiliate della società potranno acquistare fino a 500.000 veicoli per le loro flotte di noleggio a lungo termine in tutta Europa e nell’arco dei prossimi tre anni. Già numero uno nella classifica globale degli operatori del leasing auto multi-channel e multi-brand, Avyens andrà rafforzando la sua offerta con la gamma di veicoli Alfa Romeo, Citroën, Ds Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot e Vauxhall. Ma i brand di Stellantis coinvolti potranno aumentare in futuro fino a includere l’intero portfolio del costruttore.

In entrambi questi accordi è coperta un’ampia varietà di segmenti, dalle city car ai Suv fino ai furgoni e minivan (compresi quelli a 7 e 9 posti), oltre a diverse tipologie di motorizzazione, tra cui i veicoli elettrici a batteria (Bev). “Grazie ai nostri brand iconici e alla nostra offerta di veicoli elettrici siamo in grado di offrire una soluzione su misura per ogni esigenza, ogni budget e stile di vita”, ha detto il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares. Questi accordi, ha proseguito Tavares, sostengono la progressiva transizione dei clienti degli operatori del noleggio verso una mobilità più sostenibile, mentre “i clienti attuali e futuri dei brand Stellantis potranno provare le nostre ultime innovazioni, dalla propulsione avanzata alla connettività ad alte prestazioni, oltre ad un comfort impareggiabile”.

Per il Ceo di Avyens, Tim Albertsen, la partnership commerciale con Stellantis consentirà di fornire più opzioni di noleggio: “Il settore della mobilità è un mercato a crescita elevata, sostenuto dal cambiamento dei clienti che stanno passando dal concetto di possesso a quello di utilizzo, con le loro richieste di soluzioni di leasing full-service, la necessità di tenere sotto controllo i costi e l’impegno a ridurre la propria impronta di carbonio”.

Per Sixt la collaborazione con Stellantis «rafforza la promessa di offrire ai nostri clienti la migliore soluzione per soddisfare tutte le loro esigenze di mobilità», ha dichiarato il Co-ceo, Konstantin Sixt.

«Ci consente anche di accelerare la nostra strategia ‘Expect Better’, dopo aver registrato una crescita globale del fatturato di quasi il 20% nei primi nove mesi del 2023». Nel suo piano strategico “Dare Forward 2030”, Stellantis ha fissato l’obiettivo di raggiungere il 100% del mix di vendite di autovetture a batteria in Europa e il 50% del mix di vendite negli Stati Uniti di autovetture e veicoli commerciali leggeri Bev entro il 2030. Per raggiungere il traguardo, i canali del noleggio si rivelano essenziali, sia per i volumi che impegnano sia perché offrono ai clienti un’occasione per testare e apprezzare i modelli ecologici del gruppo.