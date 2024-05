Unione LeasePlan-Ald: si insedia Ayvens, il gigante del noleggio

Il mercato dell’auto si è da tempo evoluto, dando spazio sempre maggiore alle società specializzate nel leasing e nel noleggio a lungo termine. Un comparto in crescita non stop, che ha contribuito a modificare le abitudini degli automobilisti, non più interessati alla proprietà del veicolo, ma esclusivamente al suo uso, ovvero alla disponibilità garantita da società specializzate nella fornitura non solo del mezzo di trasporto, ma anche nella sua gestione. Vista dalla parte degli operatori, è lecito chiedersi se il sistema era pronto al boom di questo mercato in evoluzione non stop. E probabilmente la risposta è un sì con riserva: pronti sì, ma a condizione di mettere in campo il meglio delle proprie capacità, magari unendo le forze.

È quanto avvenuto di recente tra LeasePlan e Ald Automotive, unitesi in Ayvens, società destinata a portare vantaggi all’intero settore in Italia, a partire dal secondo trimestre dell’anno in corso. LeasePlan – vale la pena ricordarlo – nasce nel 1963 come società internazionale di origini olandesi specializzata nel leasing automobilistico e nella gestione della flotta; ALD Automotive è invece un’azienda francese specializzata in fleet management e leasing, posseduta dalla Société Générale. Con una presenza diretta in 41 nazioni, gestisce circa un milione e mezzo di veicoli.

Facile immaginare di quanto si sia elevato il potenziale delle due società dopo l’accordo di fusione nella Ayvens, che a partire dal secondo trimestre dell’anno in corso è diventata un leader mondiale nel settore della mobilità sostenibile, proponendo un’offerta completa per il noleggio, abbonamenti flessibili, servizi di gestione della flotta e soluzioni di multimobilità a una base di clienti composta da grandi aziende, PMI, professionisti e privati. «È un cambiamento importante, che porterà vantaggi al settore, così come opportunità di crescita e di progresso», afferma Luigi Elia, per lungo tempo alla guida dell’Agenzia di Roma, Latina e Torino di LeasePlan, ora trasformata in Agenzia Ayvens per gli stessi territori. Forse nessuno meglio di lui può valutare il potenziale di crescita prodotto dalla fusione.

Fusione da lui definita «quasi una mossa del destino». E’ stato proprio Elia, infatti, a lavorare per molti anni come agente ALD Automotive, e per circa 4 anni in esclusiva con LeasePlan. «Li ho sempre considerati i migliori due operatori presenti sul mercato, dotati di un management strutturato e con un fortissimo know how». Secondo il manager «Ayvens avrà un peso commerciale maggiore rispetto ai players che prima operavano singolarmente, grazie anche alla possibilità di avviare economie di scala che permetteranno ai clienti finali di ottenere una gamma di prodotti e di formule di noleggio sempre più ampia e variegata».

Tra i plus della nuova struttura c’è sicuramente l’attenzione all’ecocompatibilità, valore emergente non più trascurabile. E infatti il numero uno dell’agenzia di Roma, Latina e Torino afferma che «il futuro dell’agenzia Ayvens è green e sempre più sostenibile, il che non vuol dire solo elettrico, ma capacità di rinnovare con auto sempre meno inquinanti anche nel ciclo di vita e che ottimizzano al meglio i consumi, con una particolare attenzione all’innovazione sulla mobilità e sui suoi sistemi».

A sostegno delle dichiarazioni d’intenti enunciate da Elia vale la pena ricordare che già nel 2023 è stato introdotto nel settore il 34% del totale dei veicoli elettrici, dando così un contributo concreto alla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dalle automobili. «Il tema della sostenibilità, del resto, è da tempo una nostra priorità – sottolinea ancora Elia – e da sempre cerchiamo di coniugare le richieste del mercato con l’evoluzione delle normative, nazionali e locali, che regolano la circolazione delle auto private e l’impegno a mettere in strada veicoli poco impattanti, che siano allo stesso tempo anche sicuri, comodi e performanti».