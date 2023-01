Sainz (Audi) è un fulmine ma viene penalizzato. Loeb vince 8^ tappa davanti Al Attiyah (Toyota), che guida sempre la classifica

RIAD - Sebastien Loeb ha vinto l’ottava tappa delle auto della Dakar, dopo che Carlos Sainz sr. è stato sanzionato con una penalità di cinque minuti. La vittoria ha portato Loeb al quarto posto della classifica generale, ma il francese pluricampione del mondo dei rally rimane a quasi due ore dal leader della graduatoria, il qatarino Nasser Al-Attiyah. Loeb, al volante di un Prodrive Hunter. ha vinto la tappa con 2 minuti e 11 secondi su Al-Attiyah dopo 822 km da Al-Duwadimi a Riad. Loeb è tornato a vincere dopo che giovedì aveva avuto un incidente e ieri aveva perso più di 16 minuti. «Ma questa di oggi è stata una buona tappa - ha detto dopo il successo - perché abbiamo avuto solo una foratura, e quindi abbiamo dovuto cambiare una ruota, ma per il resto è andato bene». Quando a Sainz, oggi è stato sorpreso a guidare a 40 chilometri oltre il limite con la sua Audi in un tratto a 30 km/h. La penalità lo ha fatto scendere al terzo posto della giornata a 3 minuti e 31 secondi. Lo spagnolo è 17/o assoluto, ma si è detto soddisfatto della sua prova dopo una prima settimana «deludente».

Henk Lategan è arrivato quarto, su Toyota, a 4 minuti e 53 secondi e rimane al secondo posto in classifica, ma con un distacco di 1 ora e 3 minuti e 46 secondi da Al Attiyah. Il brasiliano Lucas Morais è terzo su un’altra Toyota a 1h20.22 con Loeb quarto. Domani c’è un un giorno di riposo prima che i concorrenti si rimettano in strada martedì per le sei tappe finali. Nelle moto, il 36enne pilota del Botswana Ross Branch si è riscattato vincendo dopo che nelle precedenti due tappe aveva esaurito il carburante. Branch, sulla sua Hero, ha preceduto di 3’15« l’australiano Daniel Sanders. »

È stata una settimana terribile per noi - ha detto Branch -. Abbiamo esaurito il carburante, cosa del tutto inaspettata e che non è colpa di nessuno. Questa vittoria ci voleva, avevo bisogno di tornare al top per me stesso e per la squadra«. Sanders, che giovedì ha perso la testa della classifica generale, oggi ha beneficiato di una penalità di due minuti inflitta a Mason Klein (Ktm) per eccesso di velocità nel tratto stradale. Ciò è costato al 21enne californiano il comando della classifica generale e ha permesso al connazionale Skyler Howes (Husqvarna) di insediarsi al primo posto prima del giorno di riposo di lunedì.