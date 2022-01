Loeb s'impone nella 2^ tappa, la Toyota di Al-Attiyah resta al comando. Riscossa Audi, oggi terza e quarta

AL QAISUMAH - Il francese Sébastien Loeb (Prodrive) ha vinto la seconda tappa del rally-raid Dakar 2022 nella categoria auto, una speciale di 338 km tra Hàil e al-Qaisumah (nord-est). Con 3’ 28” di vantaggio sul qatarino Nasser al-Attiyah (Toyota), Loeb non è però riuscito a “rubargli” il primo posto assoluto e resta secondo in classifica a 9:16.

«La pista era buona e visibile sempre, alla fine è diventata una speciale WRC tra due piloti WRC. Eravamo a pieno regime, sono riuscito a spigolare a poco a poco, probabilmente aiutato dal fatto che la pista si stava aprendo» ha detto il francese all’arrivo.

Se per Audi la tappa di ieri era stata un vero e proprio calvario a causa di alcuni errori dei propri piloti di punta (Peterhansel con la sospensione posteriore sinistra divelta e Sainz in difficoltà con la navigazione) oggi è arrivato un parziale riscatto grazie all'ottimo terzo posto ottenuto proprio da Carlos Sainz.

Lo spagnolo è stato autore di una tappa lineare, che lo ha portato a chiudere alle spalle di Loeb e Al-Attiyah. Per Audi Sport arriva un bel segnale dalla RS Q e-tron, che dimostra di poter esprimere ottime prestazioni. La propulsione elettrica della vettura non sembra dare problemi, così come la presenza del motore termico TFSI che funge da rigeneratore di energia.

Da segnalare anche il quarto posto della seconda Audi, quella di Stéphane Peterhansel ed Edouard Boulanger. Il pluri campione della Dakar è arrivato staccato di quasi 8 minuti dal vincitore della tappa e a 2 minuti dal compagno di squadra che lo ha preceduto.