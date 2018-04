Azimut alla Design week con l'S7: un gioiello di stile, tecnologia e lusso

MILANO - Gli esperti di nautica sanno che l’Azimut S7 è uno yacht di 21 metri che esprime ai massimi livelli stile, tecnologia, lusso e capacità di navigazione: uno dei tanti gioielli del made in Italy del mare, realizzato dal cantiere che assieme a Benetti costituisce il più grande gruppo privato di yacht e mega yacht. Esposto nei porti dei principali saloni nautici del mondo, l’Azimut S7 fa ora il suo debutto sulla terra ferma per essere ammirato anche da chi non si occupa abitualmente di barche: sarà infatti l’attrazione del fuori salone nell’ambito della Triennale Design Week di Milano, evento in programma dal 17 al 22 aprile. Lo yacht sarà in bella mostra nello spazio antistante l’ingresso principale del Palazzo dell’Arte, in viale Emilio Alemagna.

Progetto Dolce Vita. L’esposizione della barca rientra nel progetto “Dolce Vita 3.0 Yachting in Milan”, imponente installazione che nasce con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico ai contenuti architettonici e di design del mondo nautico. “Non una semplice esibizione – tiene a precisare Azimut - ma una iniziativa tesa a raccontare una storia di sperimentazioni, talenti e collaborazioni eccellenti”.

La Filiera della Bellezza. «La magica avventura dell’andar per mare – spiega una nota del cantiere - è narrata attraverso un’esperienza multisensoriale che, superando il prodotto barca, entra nel pieno delle emozioni attraverso il racconto della Filiera della Bellezza». Un valore, questo, che raccoglie il saper fare di insuperabili artigiani, la ricerca di soluzioni tecniche e produttive d’avanguardia, così come il genio creativo che sta alla base della lavorazione delle materie prime più pregiate – marmi, legni, tessuti – trasformate sapientemente in superfici, mobili e accessori.

Da Fellini al mare. Nelle intenzioni di Giovanna Vitelli, vice presidente del gruppo Azimut-Benetti, «avvicinandosi all’S7 il visitatore potrà percepire lo spirito della Dolce Vita 3.0, che attingendo al capolavoro di Fellini reinterpreta in chiave contemporanea uno stile di vita che sposa la capacità di godere intensamente di ogni istante con il gusto per le cose belle».

Effetti speciali e lenti 3D. Ma come sarà possibile “toccare con mano” questo capolavoro del design nautico? Come si trasmetteranno i brividi e la gioia di vivere a bordo in una esposizione statica a terra? L’espediente escogitato è la tecnologia immersiva 3D, con la quale sarà possibile far vivere in prima persona il piacere della navigazione: grazie ad appositi occhiali, sarà possibile visitare virtualmente alcuni spazi interni dello yacht, con un supporto multisensoriale a rendere l’esperienza ancora più vera. Il visitatore potrà scoprire maggiori dettagli su tanti aspetti e funzionalità dello yacht - materiali, tecnologia, oggetti, opportunamente segnalati con esplicito richiamo - semplicemente puntando il proprio sguardo sull’area di suo interesse. Il tutto arricchito dal profumo dell’oceano, il soffio del vento, il gusto del sale e quell’infinito senso di libertà che solo il mare sa regalare.

Light Design. Ogni sera, inoltre, all’imbrunire lo yacht sarà oggetto di una performance di light design che ne valorizzerà la sagoma e i dettagli stilistici, aggiungendo poesia all’installazione realizzata da FeelRouge Worldwide Show, agenzia specializzata nell’organizzazione e nella spettacolarizzazione di grandi eventi.

L’anniversario 2019. Se non bastasse, mercoledì 18 aprile, presso il Teatro dell’Arte, Azimut presenterà in anteprima mondiale le due nuove ammiraglie che verranno lanciate nel 2019 in occasione del cinquantenario del brand, raccontate in prima persona dai designer che le hanno progettate, Alberto Mancini e Vincenzo De Cotiis.