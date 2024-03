Audi, nuova pagina tutta elettrica. Ingolstadt lancia le prime vetture sulla piattaforma “nativa” realizzata con Porsche

L’Audi nel 2024 è attesa alla prova del 6. I lanci più importanti riguardano infatti la Q6 e-tron e la A6 e-tron che saranno basate sulla nuova piattaforma PPE sviluppata insieme a Porsche. A portarla al debutto sotto l’insegna dei Quattro Anelli ci pensa appunto la Q6 e-tron, un Suv lungo 4,77 metri e con un carico di tecnologia non indifferente a cominciare dall’architettura elettronica basata su soli 5 computer ad altissima potenza e che può essere aggiornata over-the-air. Ad alto tasso di digitalizzazione l’abitacolo, disponibile in 15 diverse configurazioni di materiali e 3 tipi di sedili, con un pannello strumenti OLED da 11,9”, uno schermo centrale da 14,5” per il sistema infotelematico basato su Android e un head-up-display a realtà aumentata che offre immagini ad alta risoluzione su una superficie virtuale di 88”, più uno schermo da 10,9” dedicato al passeggero anteriore. Alta tecnologia anche per le luci: le posteriori sono OLED e i fari anteriori a matrice di Led HD con la possibilità di scegliere 8 diverse firme luminose accompagnate da spettacolari animazioni.

L’ultima delle e-tron ha un’architettura elettrica a 800 Volt e una batteria da 100 kWh (94,9 kWh netti) composta da 180 celle prismatiche NMC 811, suddivise in 12 moduli, con sistema di ricarica che permette di arrivare fino a 270 kW in corrente continua e ha il V2G e il V2L.



Di nuova concezione anche i motori: posteriore sincrono e anteriore asincrono. Due le versioni al lancio: una da 285 kW che accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e ha 625 km di autonomia e la S da 360 kW (380 kW con l’overboost) e 795 Nm che chiude lo 0-100 in 4,3 s. e può raggiungere 230 km/h. Arriveranno altre versioni tra cui una ancora più sportiva, una a trazione posteriore da 660 km e un’altra con batteria da 83 kWh. Le sospensioni sono pneumatiche a controllo elettronico e ci sono anche le 4 ruote sterzanti. Un messaggio di tecnologia e sportività che riguarda anche il resto della gamma dove troviamo altre novità.



La più interessante è l’A3 rivista con novità estetiche come la calandra single frame più ampia e senza cornice, il marchio dei Quattro Anelli bidimensionale e la scritta Audi e del modello sul montante centrale. La dotazione infotelematica e per la sicurezza è più ricca, più raffinate l’illuminazione interna e la scelta dei materiali, attenta anche all’ambiente, inoltre c’è ora l’airbag centrale. Al lancio ci sono due motori da 150 cv mild-hybrid 48 Volt: il diesel 2 litri e l’1.5 a benzina. A questi si sommano due chicche. La prima è la S3 rinnovata con motore 2 litri portato a 333 cv, cambio DSG 7 rapporti più veloce del 50% per uno 0-100 km/h in 4,7 s. L’assetto ha il camber anteriore aumentato fino a 1,5 gradi e il sistema di trazione integrale è dotato del differenziale posteriore preso dalla RS3 e che gestisce attivamente la coppia per ciascuna delle due ruote posteriori dando così un comportamento sovrasterzante, tipico delle trazioni posteriori. La seconda è una novità assoluta per la A3 ed è la variante Allstreet, basata sulla carrozzeria Sportback a 5 porte, con assetto rialzato di 30 mm e un look più offroad. In attesa della nuova A6 che sarà solo elettrica, a Ingolstadt hanno preparato un addio da urlo per la RS6 Avant. Il V8 4 litri biturbo ha raggiunto 630 cv con una coppia di 850 Nm e, grazie anche all’alleggerimento di 40 kg, la station wagon tedesca chiude lo 0-100 in 3,3 secondi e lo 0-200 in 11,5 s. arrivando al limite “elettronico” di 305 km/h. Novità di taglia analoga ci sono anche per la Q7. Il primo Suv della storia di Audi presenta diverse novità tra cui le luci posteriori OLED e i fari anteriori a matrice di Led con proiettore al laser capace di raddoppiare la lunghezza del fascio e di illuminare a giorno la strada. Due i V6 3 litri (a benzina da 340 cv e diesel da 231 e 286 cv) al quale, in attesa della versione ibrida plug-in si somma il V8 4 litri da 507 cv (0-100 in 4,1 s.) della SQ7.