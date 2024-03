Kia, ecco Picanto e Sorento. L’avanzata delle EV è accompagnata dal rinnovamento dei modelli tradizionali ibridi e termici

Kia viaggia sull’onda di un perfetto pragmatismo. Da un lato l’innovativa linea dei modelli full-electric (la sportiva fastback EV6 e il maxi-Suv EV9, in attesa dei più compatti EV3 ed EV5) per intercettare la mobilità sostenibile, dall’altro la spinta commerciale di modelli termici che hanno grande successo sui mercati e garantiscono reddito, a partire da Sportage. Vetture tutte figlie dell’innovazione di gruppo, ma con obiettivi diversi in base alle prospettive a breve e lungo termine. Nella tradizionale fascia dei modelli termici o elettrificati, Kia presidia già tutti i segmenti. E le novità in arrivo occupano proprio i vertici opposti: la piccola riaggiornata Picanto e la più recente generazione del maestoso Sorento. La citycar è una best seller consolidata del brand, che rilancia puntando molto sullo stile mutuato dalle sorelle maggiori. Il restyling è caratterizzato da un design audace, con un’inedita firma luminosa e un paraurti anteriore totalmente ridisegnato. I fari a Led (opzionali) e le luci diurne enfatizzano la svolta tecnologica. Anche gli interni personalizzabili offrono una vasta scelta di materiali e colori ispirati alla natura. La baby offre una scelta tra due motori a benzina da 1,0 e 1,2 litri disponibili anche con cambio automatico. La rinnovata Picanto ha strumentazione digitale, navigazione con touchscreen da 8”, connettività Bluetooth e supporto per Apple CarPlay e Android Auto. Di serie sistemi di sicurezza Adas come la frenata automatica d’emergenza, l’avviso superamento corsia. In alternativa all’allestimento base, lo sportivissimo GT. Seconda novità è il nuovo Suv a 7 posti Sorento che propone inediti materiali, stile più moderno e una nuova gamma di propulsori altamente efficienti. Il design esterno è più audace, in sintonia con i nuovi canoni del brand, il logo è nella parte superiore del cofano, mentre i fari verticali e le luci diurne enfatizzano l’immagine high-tech, come all’interno il display curvo e quello touch multimodale.

L’ampia gamma di propulsori elettrificati, diesel, full hybrid e plug-in, garantisce un’offerta su misura per ogni esigenza. La versione plug-in Hybrid abbina un 1.6 T-Gdi a una batteria da 13,8 kWh con trazione integrale 4WD di serie. La Hybrid abbina lo stesso motore 1.6 a una batteria da 1,49 kWh, la versione con motore 2.2 diesel, con cambio a doppia frizione otto rapporti, è disponibile a trazione anteriore o integrale. Il nuovo Sorento sarà in concessionaria entro l’estate. Sul fronte delle emissioni zero, Kia continua intanto a riscuotere consensi e collezionare premi. Il più prestigioso è certo stato quello di “Car of the Year” conquistato dalla sportiva EV6 nel 2022. Ma quest’anno è arrivato un importante riconoscimento anche da una giuria molto specialistica, quella interamente femminile del “Women’s Worldwide Car of the Year” composta da 75 giornaliste dell’automotive provenienti da 52 Paesi di cinque continenti. L’auto più votata è stata il grande Suv elettrico coreano EV9, arrivato anche in finale nella rincorsa all’”Auto dell’Anno” (quarto posto conclusivo). Nel premio assegnato dalle donne, oltre a essere la vincitrice assoluta, la EV9 è risultata anche il miglior Suv «perché è in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori di ogni paese».

Kia ha l’ambizioso programma di “democratizzare” il mondo dell’elettrico puro, proponendo a breve scadenza modelli più compatti come EV3, EV4 ed EV5 che siano finalmente accessibili e abbiano dunque prezzi a partire da 30.000 euro, possibilmente anche meno, per ampliare la gamma dei potenziali clienti.

Un’altra sfida ambiziosa. Sta per arrivare anche da noi il primo di questi veicoli compatti, la EV3 che vedremo nelle concessionarie in autunno e diventerà l’offerta d’accesso alle emissioni zero della Kia. Già svelata nella veste quasi definitiva di prototipo, offrirà tra le tante tecnologie anche sistemi di servizio avanzati governati dall’Intelligenza Artificiale. Per il più grande EV5 si dovrà attendere l’inizio del prossimo anno.