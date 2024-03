Lancia, splendono le origini con Ypsilon, Gamma e Delta. La prima segna il debutto tra le zero emission della casa

La sfida più intrigante e difficile è quel “salto di classe” che Lancia deve compiere. Abbraccia una diversa filosofia proiettandosi nell’era della mobilità sostenibile, ma torna anche alla sua origine storica di brand lussuoso e tecnologico. La nuova Ypsilon è decisamente più ambiziosa, fatalmente anche più costosa, della citycar finora in listino diventata una bestseller dal prezzo low-cost. L’erede moderna prodotta a Saragozza gioca un altro campionato: compete nel settore Premium, è la prima vettura full-electric del marchio e anche l’ultima con un motore anche termico, alternativa pragmatica e intelligente in quei mercati (come il nostro) dove l’elettrico puro non è ancora maturo.

È soltanto l’inizio di una rivoluzione. Il piano strategico Dare Forward di Stellantis prevede per Lancia una vettura nuova ogni due anni. Dopo la Ypsilon, arriveranno l’ammiraglia Gamma nel 2026 e la Delta nel 2028, oltre a numerose declinazioni marchiate HF. Dal 2026, dunque, Lancia presenterà solo modelli 100% elettrici. In concessionaria da maggio in tutte le versioni, tocca ora alla nuova Ypsilon avviare la sfida. È più ricca e spaziosa del modello attualmente in gamma che uscirà di scena dopo 3 milioni di esemplari. Lunga 4,08 metri e larga 1,76, punta molto sullo stile accattivante, evoluzione del concept Lancia Pu+Ra HPE con evidenti richiami a icone del passato come Stratos, Aurelia e Flaminia. La storica calandra – il calice - è rivisitata attraverso tre raggi di luce e i fari a Led determinano una caratteristica firma luminosa. «Con questa vettura – ha detto il Ceo Lancia, Luca Napolitano – torniamo in Europa, reinterpretando in chiave moderna il nostro passato. Ci mettiamo tanta passione e abbiamo fiducia. Questa è la massima rappresentazione del comfort di bordo, con tecnologie ai vertici del segmento semplici e intuitive e soluzioni inedite». Ad esempio il tavolino multifunzionale in plancia per sentirsi come nel salotto di casa. Sul piano delle tecnologie di servizio, spiccano il display personalizzabile da 20,5” a doppio schermo, l’accesso senza chiave e l’ausilio al parcheggio oltre a tutti gli elementi d’assistenza richiesti dalla guida autonoma di livello 2.

La collaborazione con Cassina, leader nell’arredamento di alta gamma, si riflette nei dettagli stilistici e ha ispirato la serie speciale che porta all’esordio la vettura. La Nuova Ypsilon Edizione Limitata Cassina è già ordinabile in Italia: 1906 unità, certificate e numerate, in omaggio all’anno di nascita del marchio Lancia. Il listino di 39.500 euro della versione top promette di abbassarsi con le altre versioni. Il motore elettrico da 156 cv/115 kW (260 Nm) è alimentato da una batteria da 51 kWh per un’autonomia media che raggiunge i 403 km. La ricarica rapida consente di passare dal 20% all’80% dell’energia disponibile in appena 24 minuti, o di recuperare 100 km in 10 minuti. Prevista da maggio anche una versione con motore ibrido da 100 cavalli.